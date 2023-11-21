إيران: سكان غزة هم من يحددون مستقبلهم دون وصاية أجنبية

قال سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، إن القرارات المستقبلية المتعلقة بقطاع غزة يجب أن يتخذها سكانها بشكل مستقل دون فرض أجنبي أو تدخل من المؤسسات والمنظمات الأخرى.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، اليوم الثلاثاء أن الأحداث الجارية في غزة تشیر إلی ارتكاب جرائم حرب مختلفة.

وأوضح أن المطلب الأساسي والعاجل لإيران هو الوقف الفوري للأعمال العدائية ضد المدنيين، وإلغاء الحصار، وإيصال المساعدات الإنسانية بسرعة إلى غزة.

وتابع: يرى الخبراء العسكريون أنه عندما تضع قوة عسكرية منشآتها وقواتها بالقرب من منطقة النزاع، فإن ذلك يشير إلى استعراض القوة ولا ينوي بالضرورة المشاركة في الصراع.. هذا الموقف يمكن أن يعرضهم لإصابات وهجمات محتملة.

وأکد أن إيران لا تسعى إلى إثارة أي حرب، لكنها مستعدة للدفاع عن نفسها ردا على التهديدات المختلفة وتكيف ردها وفقا لطبيعة التهديد والظروف الجغرافية.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، قد أعلن أمس الاثنين، أن بلاده تعتزم رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل بسبب تصرفاتها في قطاع غزة.