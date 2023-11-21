دعما للسيسي.. قيادات المؤتمر تشارك بمؤتمر قبيلة العيايدة بالقليوبية

شارك وفد من أعضاء حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، ومؤسس مجلس القبائل العربية، بالمؤتمر الجماهيري الحاشد والذي نظمتة قبيلة العبايدة، لدعم المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وذلك بحضور الربان عمر المختار صميده رئيس الحزب والدكتور مجدي مرشد نائب رئيس الحزب ورئيس المكتب التنفيذى،اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ والأمين العام للحزب ونائب رئيس الحزب،اللواء احمد زغلول نائب رئيس الحزب،محمد رمضان نائب رئيس الحزب،القبطان محمود جبر، نائب رئيس الحزب وامين القاهرة، وسليمان العبادي نائب رئيس الحزب ،واسلام تمراز رئيس اتحاد شباب حزب المؤتمر، مينا عماد امين عام اتحاد الشباب بالحزب، وكذلك بحضور الدكتور فتحي عامر وكيل مؤسسين مجلس القبائل العربية الشيخ أحمد سلامه داوود، شيخ قبيلة الطميلات وعدد من شيوخ وعواقل القبائل العربية.

المشاركة ضرورة

حيث أكد أعضاء حزب المؤتمر على ضرورة المشاركة والتواجد واختيار المرشح الرئاسي الذي يتولي قيادة الدولة المصرية للمرحله القادمه يستطيع ان يمر بمصر الى بر الامان والاستقرار.

يذكر أن حزب المؤتمر سبق وأعلن عن دعمه وتأييده للرئيس لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لولاية جديدة، كما أعلن الحزب عن تسخير كافة الجهود التنظيمية والهيكلية للحزب، خلال تلك المرحلة على المستوى المركزى وكافة الأمانات الجغرافية والنوعية لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى، لفترة رئاسية، باعتباره الأقدر والأجدر لتولي مقاليد الحكم لاستكمال خطته التنموية للنهوض بالبلاد واستكمال المشروعات القومية العملاقة التي بدأها.

وعقد حزب المؤتمر أول مؤتمر جماهيري له لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة في ١٤ من نوفمبر الجاري بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء بحضور قيادات الحزب ومحافظ شمال سيناء.