حزب المؤتمر يعقد أول مؤتمر جماهيري لدعم السيسي بمدينة العريش 14 نوفمبر

أعلن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، عن عقد أول مؤتمر جماهيري له لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي يوم 14 نوفمبر الجاري بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

وقال اللواء طارق رسلان، الأمين العام لحزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، إن الحزب سيركز خلال مؤتمراته التي يعقدها لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تكون داخل القرى بالمحافظات وقرى محافظات الصعيد والنزول إلى الشارع بشكل مباشر.

حشد جماهيري لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

وأضاف رسلان، أن حزب المؤتمر سيقوم بعمل حشد جماهيري للناخبين أمام اللجان الانتخابية، كما سيشارك شباب الحزب الذين تم تدريبهم خلال الفترة الماضية، على عملية تسهيل حصول الناخبين على مقار لجانهم الانتخابية.

يذكر أن حزب المؤتمر سبق وأعلن أنه، بعد اجتماع مكتبه الرئاسي برئاسة الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب، دعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لفترة رئاسية جديدة، بالإضافة إلى تضافر كافة الجهود التنظيمية والهيكلية للحزب، خلال تلك المرحلة على المستوى المركزى وكافة الأمانات الجغرافية والنوعية لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى، لفترة رئاسية جديدة.

وانطلقت أمس الأربعاء الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، رسميًا، والتي تستمر حتى قبل بدء الاقتراع بيومين في الداخل الموافق 8 ديسمبر.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، اليوم القرار رقم 28 لسنة 2023، بشأن القائمة النهائية للمرشحين، والذى تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية.

فيما وحددت الهيئة الوطنية ضوابط ومحظورات الدعاية الانتخابية، فأكدت على ضرورة الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، ويحظر بوجه خاص القيام بأي من الأعمال الآتية.

1-التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين.

2-تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.

3-استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

4-تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.