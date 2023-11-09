محمود فوزى: لا مجال لتأجيل الانتخابات الرئاسية من الناحية الدستورية أو القانونية

قال المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إنه لا مجال لتأجيل الانتخابات الرئاسية من الناحية الدستورية أو القانونية، ولا مجال أن يكون هناك أي احتمال لتأجيلها خاصة في ظل حالة الأمن والاستقرار التى تنعم بها الدولة.

وأضاف رئيس الحملة الانتخابية للسيسي أن المصريين بالخارج هم محل اهتمام وتقدير من قبل المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، لأنهم حلقة وصل ما بين البلاد التي يعيشون فيها ووطنهم الأم وهم سفراؤنا في الخارج أيضا.

وأكد فوزي أن التصويت للمصريين بالخارج جائز ببطاقة الرقم القومي، حتى وإن كانت منتهية الصلاحية، لأن ذلك من الضوابط التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الثاني لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي والمنعقد الآن بمقر الحملة الرسمي بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة وسط حضور إعلامي مكثف.

حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تعلن بدء الدعاية الرسمية

وتعلن الحملة الرسمية بدء الدعاية الرسمية اليوم، وذلك بعدما أقرت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد بدء الحملات الرسمية والدعاية اليوم 9 نوفمبر، وفقًا للجدول الزمني المعد من قبل.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة www.elections.eg، باستخدام الرقم القومي للناخب من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي عن القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ورموزهم الانتخابية.

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذى تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كل من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبدالفتاح السيسى (رمز النجمة)، محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران (رمز الشمس)، عبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبدالسند يمامة (رمز النخلة)، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر (رمز السلم).