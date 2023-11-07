المرشحون للانتخابات الرئاسية يواصلون تحركاتهم استعدادًا لبدء فترة الدعاية الانتخابية

يواصل المرشحون للانتخابات الرئاسية لقاءاتهم واجتماعاتهم استعدادًا لبدء فترة الدعاية الانتخابية يوم الخميس المقبل 9 نوفمبر عقب الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم الانتخابية.

حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تواصل استقبال الكيانات الشبابية

أبرزت صفحة الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على "فيسبوك"، جانبا من استقبال الحملة للكيانات الشبابية للاستماع لأفكارهم ومقترحاتهم، بعنوان "الشباب هم شركاء الحاضر والمستقبل".

وقالت الحملة إنه في ظل استهدافها تمكين الشباب، استمرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في استقبال الكيانات الشبابية الجديدة، للمشاركة والانضمام إلى الحملة، حيث استمعت منهم لأفكار جديدة وطموحة تضيف إلى الواقع، وتواجه الأزمات، وتبني طريقًا للمستقبل.

كما نشرت الحملة جانبًا من اللقاءات مع الكيانات الشبابية للتعرف على أبرز الأفكار التي تستهدف رسم خريطة لمستقبل يصنعه الشباب لوطنهم.

جدير بالذكر أنه قد استقبل المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ومستشارها القانوني، وفد الكيانات الشبابية، في لقاءين متتاليين، أكد خلالهمت أن للشباب دورا كبيرا في الاستحقاق الدستوري القادم، خاصة أن الشباب المصري الواعي المُحب لبلده كتلة تصويتية كبيرة لها أثرها.

وأشار إلى أن دور الكيانات الشبابية هام وحيوي في توعية المواطنين، خاصة فئة الشباب في المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية القادمة، وكذلك توعية المواطنين بما حدث على أرض الواقع من إنجازات على مدار التسع سنوات الماضية.

وكانت أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي فتح باب الانضمام ضمن صفوف الحملة، لكافة الكيانات الشبابية، وذلك استجابة لدعوة الكيانات الشبابية في لقائهم الأول مع الحملة الرسمية للمرشح.

حملة فريد زهران: مؤتمر صحفي الخميس ومؤتمرات جماهيرية الأسبوع المقبل

وأعلنت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران عن عقد مؤتمر صحفي يوم الخميس ٩ نوفمبر بأحد فنادق الجيزة، وذلك لعرض البرنامج الانتخابي الذي تم الإنتهاء من إعداده على يد مجموعة من الخبراء.

وأضافت الحملة أنه سيتم عقد مؤتمرين جماهريين الجمعة والسبت ١٠ و١١ نوفمبر بمحافظة أسيوط، كما قررت الحملة إطلاق مؤتمر جماهيري بمحافظة الجيزة يوم ١٧ نوفمبر، ثم مؤتمر جماهيري بمركز إدفو بمحافظة أسوان يوم ٢٢ نوفمبر وسوهاج 23 نوفمبر.

يذكر أن المرشح الرئاسي فريد زهران قد عقد ثلاثة مؤتمرات جماهيرية حتى الآن، بدأت بسرس الليان بمحافظة المنوفية، تلاه مؤتمر جماهيري بمحافظة الاسكندرية، ثم مؤتمر ثالث بمحافظة الفيوم.

وسبق أن أعلنت حملة زهران أنه تم اختيار "الشمس" رمزًا للمرشح، ورقمه في كشوف المرشحين ( 2 ).

وكشفت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن احتمالية الإعلان عن تأييد عدد جديد من الأحزاب، للمرشح الرئاسي خلال المؤتمر الصحفي الذى سيعقد يوم الخميس المقبل.

عبد السند يمامة يعلن تفاصيل برنامجه الانتخابي الخميس ويخصص مؤتمره الانتخابي الأول بالدقهلية لنصرة غزة

كما يعقد المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد مؤتمرا صحفيا الخميس، حيث سيتوجه من خلاله بخطاب سياسي للشعب المصري يبين خلاله أسباب ترشحه ورؤيته الشاملة من خلال عرض برنامجه الانتخابي كاملا.

وأشار رئيس الوفد الي ان البرنامج الانتخابي يرتكز علي رؤية إصلاحية شاملة وحلولا واقعية قابلة للتنفيذ، مؤكدًا أنه يركز في البرنامج علي أن الإصلاح السياسي هو المدخل إلى الإصلاح الاقتصادي الشامل.

وأشار إلي أن البرنامج يتضمن رؤيته ومعه مجموعة من الخبراء في كافة المجالات من داخل الوفد وخارجه متوقعا أن يلاقي البرنامج قبولا لدى أبناء الشعب المصري.

وأضاف أنه يستلهم روح الوفد وتاريخه في مخاطبة أبناء الشعب المصري وهم في معظمهم وفديون أما بالانتماء الأسري والعائلي أو بالفكر والمحبة للوفد الذي يمثل جزءا كبيرا وهاما من تاريخ مصر.

كما قرر المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد تخصيص مؤتمره الانتخابي الاول الذي يعقد بالدقهلية يوم الجمعة القادمة ١٠ نوفمبر لنصرة غزة.

وأكد أن المؤتمر يتزامن مع القمة العربية الطارئة التي تعقد في اليوم التالي بالرياض.

وأعلن الدكتور عبدالسند يمامة أن خطابه سيتضمن مقترحات تخص التضامن العربي في مواجهة العدوان الاسرائيلي علي الشعب الفلسطيني بغزة لتكون أمام القادة العرب في قمة الرياض.

وناشد الدكتور عبدالسند يمامة المجتمع الدولي والضمير الإنساني أن يستيقظا من تلك الغفلة المتعمدة ومايحدث من غض الطرف عن اكبر جريمة ترتكب ضد شعب أعزل وتستهدف الأطفال والنساء والمستشفيات والمدارس.

حملة حازم عمر تواصل اجتماعاتها للانتهاء من تشكيل حملاتها بالمحافظات

كما تواصل حملة المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، اجتماعاتها للانتهاء من تشكيل حملاتها المختلفة في المحافظات، وكذلك الاتفاق على خطة التحرك الميدانية عقب بدء فترة الدعاية الانتخابية يوم الخميس طبقًا للجدول الزمني المعلن من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال الدكتور زاهر الشقنقيرى، المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، إن الحملة تدرس عقد سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة، بعد تقسيم الجمهورية إلى 4 قطاعات تشمل كافة محافظات الجمهورية.

وأشار المتحدث باسم الحملة الانتخابية إلى أنه سيتم إعداد حملة موسعة لعرض البرنامج الانتخابي على الناخبين من خلال لقاءات إعلامية، وحملات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولقاءات شعبية سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة، منوها بأنه سيتم مخاطبة الناخبين في كل الأنحاء سواء داخل مصر أو المصريين بالخارج.

وأوضح الشقنقيري أن الحملة انتهت بصورة كاملة من إعداد البرنامج الانتخابي، والذي ركز على جوانب مختلفة ومنها الجانب الاقتصادي الذي يركز على معالجة التحديات الاقتصادية، وغيرها من الملفات التي تسهم في تحسين معيشة المواطنين.