الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدا.. انتهاء فترة اختيار الرموز الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

تنتهي غدا الأربعاء الفترة الزمنية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لاختيار المرشحون للانتخابات الرئاسية، الرموز الانتخابية التي سيستخدمها كل مرشح في حملته الدعائية، والتي تنطلق الخميس، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، القائمة النهائية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية 2024.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 19 لسنة 2023 بشأن تحديد الرموز الانتخابية وقواعد تخصيصها للمرشحين بالانتخابات الرئاسية 2024، حيث نص على أنه لكل طالب ترشح لم يتم استبعاده لأى سبب من الأسباب اختيار رمز انتخابي من بـيـن الرموز المدرجة اسما وشكلا وفقا لأسبقية تقديم طلب الترشح.

وتضمن القرار الصادر عن الهيئة 15 رمزا من الرموز التي حددتها الهيئة وهى رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.

وحددت يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها في الجريدة الرسمية، وتبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارًا من يوم 9 نوفمبر.

للانتخابات الرئاسية الرموز الانتخابية المستشار حازم بدوي خوض الانتخابات الرئاسية 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات

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