"النخلة" رمزًا انتخابيًا للمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة فى الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور ياسر الهضيبى، المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن الدكتور يمامة حصل على الرمز الانتخابي الخاص به وهو "النخلة"، من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف أن ترتيبه في ورقة التصويت سيكون الثالث.

وقال إنه استلم من الهيئة الوطنية للانتخابات خطابا موجها للبنك الأهلى لفتح حساب رسمى لتلقى التبرعات وتكاليف الدعاية.

وتواصل الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة استعداداتها لبدء الدعاية الانتخابية بالشارع المصري.

وقالت الحملة إنها أوشكت على الانتهاء من اختيار جميع ممثلي الحملة في المحافظات، لدعم مرشحها، الذي حصل على الرمز الانتخابي له وهو "النخلة".