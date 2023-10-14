عبد السند يمامة: "لدي رؤية شاملة للإصلاح السياسي"

قال الدكتور عبد السند يمامة، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن بداية الإصلاح يبدأ بالإصلاح السياسي، مؤكدًا أنه لديه رؤية شاملة ضمن حملته الانتخابية.

وأضاف يمامة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء" والمذاع على قناة المذاع على قناة "CBC" الفضائية، أن الحياة السياسية لا تكون جيدة في حال غياب الأحزاب.

نوّه المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن الركود في نشاط الأحزاب سببه المسئولين عن الأحزاب، مطالبًا بضرورة تفعيل وتشجيع دور الأحزاب في المشاركة السياسية.