الانتخابات الرئاسية ومشاكل المواطنين تتصدر اجتماعات الأمانات الفرعية للشعب الجمهورى

تصدرت الانتخابات الرئاسية ومشاكل المواطنين، اجتماعات الأمانات الفرعية لحزب الشعب الجمهوري بالمحافظات، اليوم الإثنين.

وفي هذا الإطار عقدت أمانة الحزب بمحافظة كفرالشيخ، اجتماعًا تنظيميًا، بحضور النائبة هدى الطنباري، لأعضاء هيئة مكتب المحافظة وأمناء المراكز، لمناقشة المقترحات الخاصة بالحزب، للاستعداد للانتخابات الرئاسية، ودعم مرشح الحزب المهندس حازم عمر، بالإضافة إلى استعراض ما تم تنفيذه من فعاليات خلال الشهر الماضي.

خطة عمل

وفي ذات السياق، عقدت أمانة محافظة القليوبية، اجتماعًا تنظيميًا، حضره النائب عبد الله أحمد مبارك أمين الحزب بالمحافظة، لوضع خطة العمل مع مناقشة المواطنين في ملف تكافل وكرامة المراكز والأقسام خلال الفترة المقبلة، ومتابعة التشكيلات الحزبية والوقوف على بعض المشاكل لحلها.

مناقشة ملف تكافل وكرامة

بينما قامت أمانة مركز أبنوب بمحافظة أسيوط، بتنظيم لقاء جماهيري، بقرية عرب الشنابلة، حول أهم المشاكل الموجودة لديهم، بالإضافة إلى مناقشة المواطنين في ملف تكافل وكرامة وخلافه من المشاكل العامة.

توزيع مستلزمات تموينية وشنط غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا

واتساقًا مع هدف الحزب الاجتماعي، في تخفيف الأعباء على المواطنين، قامت أمانة مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، بتوزيع مستلزمات تموينية وشنط غذائية، على الأسر الأكثر احتياجًا بالمدينة، بمشاركة مجموعة من شباب الحزب من مختلف الأمانات بمدينة سفاجا.

توفير ١٠٠منحة لتعليم اللغة الإنجليزية

وتماشيًا مع رؤية مصر2030، والتي تهدف إلى خلق كوادر شبابية مثقلة بالمهارات، أعلنت أمانة محافظة بني سويف بالتعاون مع أكاديمية English Empire عن توفير ١٠٠منحة لتعليم اللغة الإنجليزية لطلاب الجامعات والمعاهد مدتها ثلاثة أشهر تتكون من ٦ مستويات بسعر رمزي ٢٠٠ جنيه بدلًا من ٢١٠٠ جنيهًا، حيث يمنح الدارسين شهادة باجتياز الكورس، إضافة إلى منحة مجانية كاملة للطلاب الحاصلين على الدرجة الكاملة، ويبدأ الحجز للكورس في الفترة من ٣٠ أكتوبر وحتى ٥ نوفمبر يوميًا من الساعة الرابعة عصرًا، وحتى العاشرة مساءً.