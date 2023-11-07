الخميس.. إعلان القائمة النهائية لمرشحى الانتخابات الرئاسية 2024

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، الخميس المقبل الموافق 9 نوفمبر، عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية برموزهم الانتخابية.

كانت أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، القرار رقم 24 لسنة 2023 بإعلان أسماء من تقدموا بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.

وتضمن القرار في مادته الأولى: تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن تقدم كل من المذكورين بعد بطلب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 مرفقًا به مستندات الترشح وأعداد المزكين والمؤيدين الموضح قرين كل منهم:

عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبدالفتاح السيسي، عدد المزكين 424 وعدد المؤيدين 1130105.

محمد فريد سعد زهران اسم الشهرة فريد زهران، عدد المزكين 30.

عبدالسند حسن محمد يمامة، عدد المزكين 27.

حازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر، عدد المزكين 46 وعدد المؤيدين 68071.

الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمنى بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية 2024، الذى تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام تنتهى فى 14 أكتوبر، على أن تجرى عملية الاقتراع للمصريين فى الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر، بالداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر.