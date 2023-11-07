أحزاب تستعد لوضع خطة لمساندة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات

تستعد أحزاب بالتزامن مع انطلاق فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إلى وضع خطة متكاملة لحشد الدعم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، تستهدف تنظيم لقاءات جماهيرية والتنسيق مع كافة أمانات الأحزاب بالمحافظات من أجل التركيز على شرح إنجازات الرئيس وتوعية الناخبين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية وعدم الاستماع لدعوات المقاطعة والمشاركة بقوة والإدلاء بالأصوات.

الأحرار الاشتراكيين: حالة انعقاد دائم وتنظيم مؤتمرات جماهيرية بالمحافظات

وقال طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إن الحزب في حالة انعقاد دائم لمتابعة تحركات الحزب على أرض الواقع بشأن دعم المرشح عبد الفتاح السيسي، المرشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ونوه بأن الحزب مستمر في تنظيم عدد من المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة لدعم الرئيس، وكذلك تكثيف الاجتماعات التنظيمية المتوصالة في أمانات المحافظات فيما يتعلق بشرح إنجازات الرئيس للمواطنين، وكذلك المشاركة في الاستحقاق الانتخابي وتوعية الناخبين بضرورة المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم.

وأشار درويش، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن حزب الأحرار الاشتراكيين يقف خلف الرئيس السيسي لأنه هو الأنسب لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي بدأها منذ عشر سنوات والنهوض بالدولة للوصول إلى الجمهورية الجديدة التي يحلم بها كل مواطن على أرض مصر.

ولفت إلى أن هناك ضرورة كبيرة للاهتمام بعنصر توعية المواطنين وشرح ملامح الطفرة التنموية الغير مسبوقة التي حدثت في مصر خلال السنوات الأخيرة الماضية، والتي تستوجب استكمال هذا الطريق للوصول للجمهورية الجديدة.

الغد: وضع خطة متكاملة لحملة الحزب تستهدف التركيز على وعي المواطن بالإنجازات

من جانبه قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن الحزب وضع خطة متكاملة لتنظيم عملية دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرشح الرئاسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، بالتنسيق مع كافة أمانات الحزب في المحافظات، وذلك من خلال تنظيم عدد من الندوات التي تعقد بصفة دورية في كثير من الأمانات بعدد من المحافظات تضم حضور عدد من المواطنين ومسئولي الأمانة، وذلك لاستعراض حجم الإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية خلال حكم الرئيس في الفترتين.

وأكد موسى، في تصريحات خاصة، أن الحزب يعتمد في دعمه للرئيس على استعراض الإنجازات في كافة المجالات، وتوضيح لكافة المواطنين حجم الطفرة التنموية التي حدثت في فترة وجيزة، جعلت مصر الآن تقف على مشارف الجمهورية الجديدة، وتأسيس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.

ولفت أن الحزب مستمر في عقد كثير من اللقاءات مع المواطنين لا سيما البسطاء الذين هم بحاجة إلى توضيح الحقائق لهم ومواجهة لكافة حملات التشوية التي تبثها الجماعات الإرهابية على المواقع الالكترونية والقنوات الممولة للإرهاب، التي تستهدف دائما تشويه الإنجازات وتشكيك المواطن المصري في قيادته السياسية، مشيرًا إلى أن هذه مهمة رئيسية لا بد التركيز عليها من أجل الحفاظ على وعي المواطن والتأكيد على إدراكه بكل ما يحدث حوله من تطورات وإنجازات.

مستقبل وطن: تنظيم مؤتمرات جماهيرية حاشدة

وعقدت الامانة المركزية لحزب مستقبل وطن، اجتماعًا لمناقشة استعدادات للحزب للانتخابات الرئاسية القادمة، في إطار دعم الحزب للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاسيما مع اقتراب انطلاق فترة الدعاية الانتخابية.

وشارك في الاجتماع النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم،والنائب عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب والامناء المساعدون وأمناء الأمانات النوعية المركزية.

وأكد النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب، أمين التنظيم المركزي قدرة حزب مستقبل وطن على حشد ملايين الناخبيين في جميع محافظات مصر، وعرض خلال الاجتماع جدول المؤتمرات التي ستنظمها الامانة المركزية، مؤكدا حضور كافة أعضاء الأمانة المركزية للمؤتمرات الجماهيرية للمحافظات خلال فترة الدعاية الانتخابية.