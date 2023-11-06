غدًا.. انتهاء مهلة فحص الطعون ضد الانتخابات الرئاسية 2024

تواصل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حتى غدًا الثلاثاء، نظر مهلة فحص الطعون ضد الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفقًا للجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.



ومن المقرر أن تنتهي مدة فحص الطعون حتى يوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، للفصل من قِبل المحكمة الإدارية العليا في الطعون المقدمة على الانتخابات الرئاسية.

ويتم نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وجريدتي الجمهورية والأخبار على نفقة خاسر الطعن؛ جاء ذلك بحسب الجدول الإجرائي والزمني المحدد من قِبل الهيئة الوطنية للانتخابات.



كانت قد انتهت فترة تلقي تظلمات المرشحين المستبعدين من خوض الانتخابات الرئاسية 2024، والتي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، يوم 23 أكتوبر الماضي حتى اليوم.