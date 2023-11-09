الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الباز" عن الانتخابات الرئاسية: نريد حياة سياسية تليق بـ110 ملايين مصرى

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور": إننا نريد من الانتخابات الرئاسية المقبلة تأسيس حياة سياسية تليق بمصر و110 ملايين مصري لديهم اتجاهات كثيرة فكرية وسياسية.

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم"، أن الحياة السياسية في مصر يجب أن تكون عاكسة لتلك الاختلافات؛ بمعنى أن الأحزاب السياسية تكون قوية وقادرة على إنتاج كوادر تقنع الناس بأفكارها.

وتابع: "في السياسة مينفعش كلنا نكون على رأي واحد وشبه بعض، لأن ذلك يؤدي إلى حدوث خلل كبير في أي دولة، ولا بد من تفعيل قانون الله في الأرض وهو قانون الدفع، ووجود مسارات كثيرة متنوعة الناس تجد نفسها فيها في مصر".

وأشار إلى أنه عندما تعرضت مصر للفراغ السياسي استطاعت الجماعات المتطرفة استقطاب الشباب، وبدلًا من أن يتحول الشاب إلى طاقة إيجابية وقوة مُضافة إلى البلد أصبح خصمًا لها ويفجر نفسه بدلًا من البناء والزراعة.

الباز: الانتخابات الرئاسية ليست مغنمًا

ونوه بأن الانتخابات الرئاسية ليست مغنمًا، متابعًا: "من يرشح نفسه لا يأخذ شيئًا بالعكس هذه مهمة شاقة جدًا، وحكم مصر ليس  بالأمر السهل لا داخليًا ولا خارجيًا، مهمة رئيس مصر ثقيلة جدًا". 

كما شدد على أنه يجب أن تكون هذه الانتخابات فرصة لهيكلة الحياة السياسية في مصر، لسماع كلام كل المرشحين وأفكارهم للمساعدة في الهيكلة ونريد أحزابًا قوية وشخصيات عامة قوية.

وتابع: "لو أنت مختلف مع البلد فعندما تواجه ظرفًا مثل الذي نعيشه الآن وتؤيد البلد كمعارضة يبقى احنا عندنا شخصيات لها حيثية كبيرة وعلاقات مهمة، فالمعارضة عندما تكون قوية تقوي البلد ولا تضعفها".

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