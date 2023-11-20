الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توافد أهالي كوم أمبو على مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

​​​​​شهدت مدينة كوم أمبو، شمال أسوان، مساء الإثنين، تنظيم مؤتمر جماهيري حاشد لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، وذلك بنادى المعلمين في كوم أمبو، ونظم المؤتمر الجماهيري حزب حماة الوطن. 

توافد الأهالي لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى 

وتوافد العديد من أهالى كوم أمبو وضواحيها  لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى لاستكمال فترة رئاسية جديدة.

بدأ المؤتمر الجماهيرى الذي نظمه حزب حماة وطن بنادي فاعلياتة  بالسلام الجمهوري  وقراءة القرآن الكريم، بحضور ياسين عبد الصبور، أمين عام حزب حماة الوطن في أسوان، وعضو هيئة الحملة الرسمية لحملة المرشح عبد الفتاح السيسى، ورئيس مدينة كوم أمبو شوقي مصطفي، وابراهيم يوسف عبد الدايم امين حزب حماة وطن بكوم أمبو، إضافة إلى العديد من القيادات الشعبية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحى بمدينة كوم أمبو.

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مؤتمر جماهيري المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية مدينة كوم إمبو اهالى كوم أمبو

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