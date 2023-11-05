شهادة تقدير ومبلغ مالى.. أهالى المويسات بأسوان يكرمون 1000 طالب حافظ للقرآن

مع تزين الشارع بالأنوار والبالونات الملونة بالألوان المبهجة، وارتداء الأطفال من الفتيان والفتيات الأشرطة باللونين الأحمر والبرتقال والأصفر، احتفل أهالى نجع المويسات بمدينة البصيلية بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، بحفظة القرأن الكريم من الطلاب، وسط حضور هائل من أهالى النجع والقرى المحيطة.

تكريم 1000 من حفظة القرآن الكريم

وحرص أهالى نجع المويسات بقرية البصيلية على تكريم حفظة القرآن الكريم وجميعم من الطلاب وبلغ عددهم 1000 طالب وطالبة، وتم تكريمهم من خلال منح كل واحد منهم شهادة تقدير ومبلغ مالي قيمته 2000 جنيه لكل طالب اتم اجتياز الاختبار.

ونظمت الاحتفالية الكبرى إحدى الجمعيات بمركز إدفو، وتم تنظيمها فى مركز شباب المويسات بمدينة البصيلية للاحتفال وتشجيع الطلاب والطالبات من حفظة كتاب الله، والذين اجتازوا مسابقة حفظ القرآن الكريم.

تقسيم المكرمين لـ 5 مستويات

وجرى تقسيم الطلاب الذين تم تكريمهم خلال الاحتفالية إلى 5 مستويات، المستوى الأول الذين أتموا حفظهم لكتاب الله بأكمله، والثانى أتموا حفظ 20 جزءا من القرآن الكريم، والثالث أتموا حفظ 15 جزءا من القرآن الكريم، بالإضافة إلى المستوى الرابع الذين أتموا حفظ 10 أجزاء من القرآن الكريم، والأخير أتموا حفظ 5 أجزاء فقط من القرآن الكريم.

وفى سياق آخر كان قد افتتح وفد من مديرية أوقاف أسوان، الجمعة الماضى، 3 مساجد وهي: مسجد علي زين العابدين، قرية الرغامة بإدارة اقليت حكومي، وتبلغ تكلفته ٢ مليون ونصف، ومساحته 600 متر تقريبًا.

بينما تم افتتاح مسجد "الفتاح العليم" في قرية الفؤادية بإدارة كوم أمبو، وذلك بعد أعمال الإحلال والتجديد بالجهود الذاتية، وتبلغ تكلفته مليون وربع مليون ومساحته 276 مترًا تقريبًا، ومسجد الراوي قرية الغنيمية بإدارة إدفو ثاني إحلال وتجديد أهلي وتبلغ تكلفته مليون جنيه تقريبًا ومساحته 155 مترًا تقريبًا.

تكريم 1000 طالب حافظ القرأن

تكريم 1000 طالب حافظ القرأن

تكريم 1000 طالب حافظ القرأن