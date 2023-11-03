افتتاح 3 مساجد جديدة بمركزيِّ كوم أمبو وإدفو شمال أسوان (صور)

افتتح وفد من مديرية أوقاف أسوان، اليوم الجمعة، 3 مساجد وهي: مسجد علي زين العابدين، قرية الرغامة بإدارة اقليت حكومي، وتبلغ تكلفته ٢ مليون ونصف، ومساحته ٦٠٠ متر تقريبًا.

بينما تم افتتاح مسجد "الفتاح العليم" في قرية الفؤادية بإدارة كوم أمبو، وذلك بعد أعمال الإحلال والتجديد بالجهود الذاتية، وتبلغ تكلفته مليون وربع مليون ومساحته ٢٧٦ مترًا تقريبًا، ومسجد الراوي قرية الغنيمية بإدارة إدفو ثاني إحلال وتجديد أهلي وتبلغ تكلفته مليون جنيه تقريبًا ومساحته ١٥٥ مترًا تقريبًا.

وتشكل وفد مديرية أوقاف أسوان من كلًا من: الشيخ محمود فخري رئيس قسم الإرشاد الديني بالمديرية، والشيخ محمود عرجون رئيس قسم المساجد الحكومية والأهلية بالمديرية، وعدد من أئمة وخطباء المساجد وممثلي المحافظة من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز وأهالي القرى التي تمت خلالها الافتتاحيات.

وأكد الشيخ حنفي دياب، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أن خطة التطوير والإحلال والتجديد وإنشاء المساجد الحكومية والأهلية تسير بشكل جيد في مختلف قرى ومراكز المحافظة وذلك في إطار رؤية وزارة الأوقاف في التوسع في المساجد والعمل على تجهيزها لخدمة جموع المصلين وروادها، وبافتتاح المساجد الثلاثة اليوم يصل عدد المساجد إلى 135 مسجد تم افتتاحه مؤخرًا.

وتجدر الإشارة إلى أنه جارٍ استكمال افتتاح العديد من المساجد الجديدة والتي وصل عددها حتى الآن إلى 135 مسجدًا على مستوى مدن ومراكز المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

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