الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اندلاع حريق فى باخرة سياحية بأسوان.. وانتقال الحماية المدينة للسيطرة عليه

الباخرة السياحية
الباخرة السياحية

تعرضت باخرة سياحية بمرسى كورنيش النيل فى مدينة أسوان، مساء الخميس، لنشوب حريق داخلها، وعلى الفور توجهت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده بشكل أكبر، ولم يتبين وقوع مصابين من عدمه حتى الآن. 

تفاصيل الواقعة 

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة فى أسوان إخطارًا يفيد بنشوب حريق فى باخرة سياحية بمرسى كورنيش النيل فى مدينة أسوان وتحديدًا بجوار حديقة مدكور، وجارٍ اتخاذ الاجراءات اللازمة.

انتقال الحماية المدنية والاسعاف

وانتقل رجال الحماية المدنية مباشرة إلى مكان الحريق الذي نشب بالباخرة السياحية، للسيطرة عليه قبل امتداده بشكل اكبر داخلها، وللحفاظ على اراوح الموجودين بداخلها والبواخر المجاورة لها.

كما تم الدفع بسيارات الأسعاف لنقل المصابين أن وجد، حيث انه لم يتبين حتي الان وقوع مصابين من عدمه.

وجارٍ حصر الخسائر داخل الباخرة السياحية والمعاينة لمعرفة السبب الرئيسي في الحريق، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ إخطار النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

وفى سياق آخر كانت قد تمكنت الجهات المعنية، يوم السبت الماضى، بالتعاون مع أهالى منطقة البيارة بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، من إخلاء باخرة سياحية تضم 76 سائحا من جنسيات مختلفة، وذلك بعد تعرضها لثقب أثناء رسوها بمرسى معبد كوم أمبو.

تفاصيل الواقعة 

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان، إخطارًا يفيد بتعرض باخرة سياحية أثناء رسوها بمرسى معبد كوم أمبو شمال محافظة أسوان لثقب، وهو ما تسبب في إصابة السائحين بحالة من التوتر والقلق.

 

انتقال الجهات المعنية 

وانتقلت الجهات المعنية والأمنية إلى مكان البلاغ مباشرة، وتم إخلاء الباخرة من السائحين الذي بلغ عددهم 76 شخصا وتوصيلهم لمكان آمن.

وبالتحريات الأولية لرجال الأمن، تبين أن الباخرة أثناء قدومها من مدينة إدفو اكتشف الطاقم وجود ثقب وانتقلت الجهات المعنية وسيطرت على الموقف بمرسى كوم أمبو.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها. 

حريق فى باخرة سياحية
حريق فى باخرة سياحية
حريق فى باخرة سياحية
حريق فى باخرة سياحية
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