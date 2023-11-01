الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شيخ مشايخ قبائل سيناء: الرئيس السيسى أنقذ مصر من عنق الزجاجة

عارف أبو عكر
عارف أبو عكر

قال عارف أبو عكر، شيخ مشايخ قبائل سيناء، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس، لشمال سيناء تؤكد خلوها تمامًا من الإرهاب، مؤكدًا أنه على مدار 10 سنوات كانت سيناء في كابوس مظلم وكان هناك مخطط داخلي وخارجي لمصر والرئيس السيسي أنقذ مصر من عنق الزجاجة.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن سيناء وضعت على خريطة التنمية وكنا قبل ذلك مهمشين، مؤكدًا أن أهالي سيناء استمعوا لرئيس الوزراء والذي ناقش كل مشروعات التنمية ووجه عدة رسائل حول تنمية سيناء، عمرانيًا واقتصاديًا وسياحيًا، خاصة أن سيناء تطل على البحر المتوسط والأحمر وأرض صالحة للزراعة ويوجد بها منطقة صناعية.

رئيس الوزراء أكد أن سيناء ليست وطنًا بديلًا لأحد

وأشار إلى أن رئيس الوزراء أكد أن سيناء ليست وطنًا بديلًا لأحد وهو ما أثلج صدورهم، مؤكدًا أنهم ليسوا ضد الفلسطينيين ولكن معهم في كل دعم مادي ولوجيستي لأنه كما قال الرئيس السيسي إنه بتهجيرهم سيتم تصفية القضية الفلسطينية.

وتابع أن سيناء خط الدفاع الأول لمصر على مدار التاريخ، وكما قال الرئيس الراحل أنور السادات "إن أبناء سيناء رادارات بشرية ولولاهم لما انتصرنا في حرب أكتوبر"، مشيرًا إلى أن بدو سيناء حاربوا الإرهاب مع الجيش والشرطة وكانوا في خندق واحد.

عارف أبو عكر سيناء خط الدفاع الأول التاريخ الرئيس السيسي خريطة التنمية

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