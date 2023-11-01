الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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برلمانى: سيناء تمتلك ثروات معدنية وأراض زراعية ستكون سلة الخير لمصر

فايز أبو حرب
فايز أبو حرب

قال فايز أبوحرب، عضو مجلس الشيوخ عن شمال سيناء، إن المرحلة الأولى لتنمية سيناء شملت محاربة الإرهاب، والمرحلة الثانية هي مرحلة التعمير والبناء، مؤكدًا أن الدولة تقيم مجتمعات تنموية ليعود إليها أهل سيناء الذين غادروها لمحافظات أخرى.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن سيناء تمتلك ثروات تعدينية هائلة وأراض زراعية صالحة وستكون سلة الخير لمصر، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أكد أن كل فرص العمل ستكون الأولوية فيها لأهالي سيناء سواء شمالها أو جنوبها.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وضع أمس حجر الأساس في منطقة العجرة لمدينة ستكون على أفضل النظم العالمية، وكذلك مناطق زراعية وصناعية.

لن يكون هناك حلول إقليمية على حساب سيناء

وأكد أن أهالي سيناء عانوا قبل ذلك، وكل قطرة دم نزلت على سيناء تؤكد أننا لن نفرط في شبر من سيناء، ولن يكون هناك حلول إقليمية على حساب سيناء، وهو ما أكده الرئيس السيسي ورئيس الوزراء.

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