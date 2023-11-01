حماة الوطن: الدولة حققت نقلة غير مسبوقة في مشروع تنمية سيناء

أكد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية لحزب حماة الوطن، أن الاستراتيجية الحكومية لتعمير سيناء مستمرة من خلال التوسع فى بناء التجمعات العمرانية البدوية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تمكنت من تحقيق نقلة نوعية غير مسبوقة في أرض الفيروز.

وأضاف أن خطة تعمير أرض الفيروز واستغلال مقوماتها المختلفة مستمرة من خلال تنفيذ مشروعات قومية وتنموية عملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية، ومجتمعات عمرانية حديثة، مع مد الطرق والجسور والأنفاق، لتعبر محاور التنمية وتربط شرق سيناء بغربها وأيضًا بالدلتا ومختلف المحافظات.

وأضاف “الزهار”، أن ما يميز مشروعات التنمية في سيناء أنها تشمل كل القطاعات والمجالات، حيث لم تركز على قطاع وتهمل آخر، وهو ما جعل سيناء مؤهلة لتكون مركزا عمرانيا وسياحيا وزراعيا وتجاريا لمصر، كما أن مشروعات الربط نفذت الحكومة جزء كبير منه هو أحد أهم المشروعات التي تُهىء سيناء لمزيد من التنمية والتعمير، وتحبط أي مخططات قد يحيكها البعض لاستغلال تلك الرقعة بعيدًا عن أعين ورقابة الدولة المصرية.

تحسين مستوى معيشة المواطن السيناوى

وأوضح أمين عام حزب حماة الوطن، أن اهتمام الدولة بالتنمية في سيناء، تضمن تحسين مستوى المعيشة لدى المواطن السيناوى وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية عبر مجموعة كبيرة من المشروعات الضخمة التي تشجع المستثمرين.

600 مليارات جنيه لتنمية سيناء

وأشار “الزهار” إلى أن الدولة المصرية أنفقت أكثر من 600 مليارات جنيه من أجل تنمية سيناء خلال السنوات الماضية، من خلال تدشين العديد من مشروعات الطاقة على رأسها مشروع جبل الزيت هو أكبر مجمع للرياح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو مثال لضمان الوصول إلى طاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار مناسبة للجميع، ونفذت أكثر من 208 مشروعات في مختلف المجالات والقطاعات، وضخت استثمارات تتجاوز 300 مليار جنيه، وزيادة الاستثمارات العامة في مجالات البنى التحتية والنقل والإسكان في سيناء.