الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حماة الوطن: الدولة حققت نقلة غير مسبوقة في مشروع تنمية سيناء

الدكتور محمد الزهار
الدكتور محمد الزهار

أكد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية لحزب حماة الوطن، أن الاستراتيجية الحكومية لتعمير سيناء مستمرة من خلال التوسع فى بناء التجمعات العمرانية البدوية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تمكنت من تحقيق نقلة نوعية غير مسبوقة في أرض الفيروز.

وأضاف أن خطة تعمير أرض الفيروز واستغلال مقوماتها المختلفة مستمرة من خلال تنفيذ مشروعات قومية وتنموية عملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية، ومجتمعات عمرانية حديثة، مع مد الطرق والجسور والأنفاق، لتعبر محاور التنمية وتربط شرق سيناء بغربها وأيضًا بالدلتا ومختلف المحافظات.

وأضاف “الزهار”، أن ما يميز مشروعات التنمية في سيناء أنها تشمل كل القطاعات والمجالات، حيث لم تركز على قطاع وتهمل آخر، وهو ما جعل سيناء مؤهلة لتكون مركزا عمرانيا وسياحيا وزراعيا وتجاريا لمصر، كما أن مشروعات الربط نفذت الحكومة جزء كبير منه هو أحد أهم المشروعات التي تُهىء سيناء لمزيد من التنمية والتعمير، وتحبط أي مخططات قد يحيكها البعض لاستغلال تلك الرقعة بعيدًا عن أعين ورقابة الدولة المصرية.

تحسين مستوى معيشة المواطن السيناوى 

وأوضح أمين عام حزب حماة الوطن، أن اهتمام الدولة بالتنمية في سيناء، تضمن تحسين مستوى المعيشة لدى المواطن السيناوى وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية عبر مجموعة كبيرة من المشروعات الضخمة التي تشجع المستثمرين. 

شيخ مشايخ القبائل يكشف مكاسب تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنمية سيناء

600 مليارات جنيه لتنمية سيناء

وأشار “الزهار” إلى أن الدولة المصرية أنفقت أكثر من 600 مليارات جنيه من أجل تنمية سيناء خلال السنوات الماضية، من خلال تدشين العديد من مشروعات الطاقة على رأسها مشروع جبل الزيت هو أكبر مجمع للرياح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو مثال لضمان الوصول إلى طاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار مناسبة للجميع، ونفذت أكثر من 208 مشروعات في مختلف المجالات والقطاعات، وضخت استثمارات تتجاوز 300 مليار جنيه، وزيادة الاستثمارات العامة في مجالات البنى التحتية والنقل والإسكان في سيناء.

تنمية سيناء حماة الوطن سيناء الدولة المصرية مشروعات

الأكثر قراءة

عاجل| "الخارجية" تعلن الترتيبات الخاصة بإجلاء الرعايا الأجانب وعائلاتهم عبر معبر رفح الحدودى المصرى

اقتصاديون يضعون روشة لخطة سداد مصر للديون الخارجية

جماهير الأهلى تحتشد فى ستاد القاهرة قبل لقاء صن داونز

جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة فى جباليا

عبد الصمد يحذر الأهلي من التهور أمام صن داونز: هذه أسلحة الفوز

إجازات شهر نوفمبر 2023.. والإجازات الرسمية كاملة فى عام 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعى

عبد الرحيم طايع

الكوفية الفلسطينية

محمد الفايدي

من النظام إلى الفوضى

سيد أبو ليلة

سيد أبوليلة يكتب: قتل الأطفال كوسيلة للبقاء فى الغابة

محمد عبدالعزيز

ابني كمان وكمان

جلال حمام

سيناء.. بنية تحتية حديثة واستقرار وأمان

د هند جاد

فعلًا.. أنتِ فاشلة

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يسقط 4 مسيرات وصاروخ فوق البحر الأحمر

التصعيد فى غزة.. شكرى ووزير خارجية تايلاند يؤكدان ضرورة دخول المساعدات للقطاع

شكرى ووزير خارجية "حكومة الظل" البريطانية يبحثان تطورات التصعيد فى غزة