الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شيخ مشايخ القبائل يكشف مكاسب تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنمية سيناء

الشيخ عيسى الخرافين
الشيخ عيسى الخرافين

قال الشيخ عيسى الخرافين، شيخ مشايخ قبائل سيناء، إن زيارة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إلى شمال سيناء واستماعه لمطالب الأهالي، وعرضه خطة التنمية؛ يعكس النظرة البعيدة للقيادة السياسية إلى المنطقة.

وأضاف "الخرافين"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن أهالي سيناء كانوا ينتظرون لفترات طويلة حتى العبور إلى القاهرة، ولكن مرحلة التنمية الأولى في شمال سيناء شملت 5 أنفاق تمر أسفل قناة السويس، لتسهيل حركة المرور. 

وأوضح شيخ مشايخ قبائل سيناء، أن صعوبة التنقل بين سيناء وبقية الأقاليم، انتهت خلال مرحلة التنمية الأولى؛ فلم يعد هناك صعوبة في نقل المحاصيل الزراعية التي تنتجها شمال سيناء.

ولفت إلى أن وجود مشاريع زراعية كبيرة، ما يعكس نظرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى سيناء، على كونها سلة الغذاء لمصر.

ونوه بأن هناك بعض سكان الوادي ليس لديهم أملاك، ويمكن للدولة الدفع بهم إلى سيناء، ومنحهم الأملاك وزيادة عدد السكان، وزيادة الرقعة الزراعية، وبالتالي غلق بوابة الشر، خاصة مع بدء المرحلة الثانية من تنمية سيناء.

قبائل سيناء الدكتور مصطفى مدبولي شمال سيناء الأهالي التنمية الأولى الزراعة

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