اخبار فاتتك| "حماس العراق" تستهدف قاعدة أمريكية.. وتفاصيل سعر الذهب اليوم الثلاثاء

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية وغيرها، ويستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

"حماس العراق" تستهدف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية

قالت حركة تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" إنها استهدفت قاعدة "عين الأسد" التي تنتشر فيها قوات أمريكية غربي العراق.

وقالت الحركة، التي تسمى بـ"حماس العراق"، إنه تم استهداف القاعدة بطائرة مسيرة وأصابت هدفها بشكل مباشر.. للمزيد اضغط هنا

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى مصر

مع بداية تعاملات الصباح، يحرص محبو وعشاق شراء الذهب على معرفة سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 في مصر عبر "جوجل"، ويزداد الإقبال من قبل الشباب المقبلين على الزواج، حيث واصل سعر الذهب، اليوم، ارتفاعه باليوم الثالث على التوالي ولكن يكون بوتيرة أكبر اليوم.

وينشر "الدستور" في التقرير التالي سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 في مصر.. للمزيد اضغط هنا.

وزير المالية: هدفنا إصدار 100 مليون فاتورة إلكترونية يوميًا مع تفعيل المنظومة

انطلقت، اليوم الإثنين، فعاليات النسخة العاشرة من معرض ومؤتمر PAFIX '23 للتكنولوجيا المالية والشمول المالي، والذي يقام تحت رعاية البنك المركزي المصري.

وتقام فعالياته خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، والذي تنظمه شركة "تريد فيرز إنترناشيونال" بالتزامن مع معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 23 في دورته السابعة والعشرين، للمزيد اضغط هنا.

بمناسبة حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة.. زيارة استثنائية لنزيلات مراكز الإصلاح

أعلنت وزارة الداخلية عن منح جميع النزيلات (زيارة استثنائية) خلال الفترة من يوم 21 /11 /2023 حتى 7 /12 /2023 على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، بمناسبة حملة "الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة"، والتي ستبدأ فعالياتها خلال الفترة من 25 /11 /2023 حتى 10 /12 /2023 وحرصًا من الوزارة على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.. للمزيد اضغط هنا.

القاهرة الإخبارية: اشتباكات قوية بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال فى غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، بأن وسائل إعلام فلسطينية أكدت وقوع اشتباكات قوية بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي غير جباليا بمدينة غزة.. للمزيد اضغط هنا..