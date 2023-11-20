وزير المالية: هدفنا إصدار 100 مليون فاتورة إلكترونية يوميًا مع تفعيل المنظومة

انطلقت اليوم الإثنين، فعاليات النسخة العاشرة من معرض ومؤتمر PAFIX '23 للتكنولوجيا المالية والشمول المالي، والذي يقام تحت رعاية البنك المركزي المصري.

وتقام فعالياته خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر 2023، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، والذي تنظمه شركة "تريد فيرز انترناشيونال" بالتزامن مع معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT '23 في دورته السابعة والعشرين.

يأتي ذلك في إطار جهود دعم استراتيجية التحول الرقمي للدولة المصرية وتعزيز مسيرة الشمول المالي وتشجيع الفعاليات المتخصصة في استعراض والتوعية بأحدث المنتجات والخدمات المصرفية المعتمدة على التكنولوجيا.

وحضر الجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر PAFIX، الدكتور محمد معيط وزير المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، وهشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي، وإبراهيم سرحان رئيس مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، وعدد من قيادات البنك المركزي والقطاع المصرفي، والجهات والمؤسسات المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، وعدد كبير من الخبراء الدوليين والمحلين والمهتمين بالشمول المالي وتطورات نظم الدفع الرقمي.



المالية: نستهدف إصدار 100 مليون فاتورة إلكترونيًا يوميًا مع نشاط تفعيل المنظومة

وفي كلمته الافتتاحية، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية: "ماضون بخطى ثابتة نحو التحول للاقتصاد الرقمي، على نحو يُسهم فى تعزيز الحوكمة المالية للدولة، فى «الجمهورية الجديدة»، مشيرًا إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، تشمل أكثر من 500 مليون معاملة سنويًا، يستفيد منها 20 مليون مواطن، وبلغت قيمة خدماتها منذ انطلاقها في 2019 وحتى الآن 7.8 تريليون جنيه، كما بلغت قيمة المعاملات الإجمالية لـ 59 هيئة اقتصادية خلال العام المالي 2022- 2023نحو ٣،٤٦ تريليون جنيه".



وأضاف الوزير، أن حجم المتحصلات الحكومية عبر منظومة التحصيل الإلكتروني بلغ هذا العام ١،١٥ تريليون جنيه بمعدل نمو 20 ٪، والمدفوعات الحكومية بلغت 2.3 تريليون جنيه بنسبة زيادة 18٪ وذلك من خلال الاعتماد على البنية التحتية للمدفوعات لمجموعة «إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية».

ولفت: "قطعنا شوطًا كبيرًا في مسيرة رقمنة الخدمات الحكومية، وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق الأنظمة الرقمية؛ بما يُسهم فى تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أننا نعمل على إعادة هيكلة الإجراءات والقطاعات بوزارة المالية، من خلال التحول الرقمي وبناء وتطوير واستخدام الأنظمة والبيانات؛ على نحو يُعظم الاستفادة منها في اتخاذ قرارات سريعة ودقيقة تهدف إلى تعظيم إيرادات الدولة، وترشيد إنفاقها.



وأوضح “معيط” أن شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي. فاينانس»، استطاعت تطوير قدراتها في مجال الرقمنة، على نحو جعلها الذراع التكنولوجية الرئيسية القوية والمرنة والسريعة للدولة فى تنفيذ المشروع القومى للتحول الرقمي، لافتًا إلى أن «إي. فاينانس» لعبت دورًا محوريًا في بناء وتشغيل منصات تكامل الخدمات المالية الحكومية، وإتمام تكامل الإيرادات الحكومية «الهيئات الاقتصادية والهيئة الموازنية»، وتطوير أنظمة إعداد الموازنة العامة للدولة، وتطبيق منظومة العاملين بالدولة، وتكامل أنظمة وزارة المالية.



البنك المركزي: التكنولوجيا المالية ساهمت في زيادة نسبة الشمول المالي الي 68%

وفي كلمته، قال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك المركزي نجح في قيادة منظومة الدفع الإلكتروني المصرية لتصبح الرائدة إفريقيًا، والأحدث تكنولوجيًا في منطقة الشرق الأوسط، مما انعكس على ارتفاع معدل الشمول المالي بصورة كبيرة ليصل إلى نحو 68% في يونيو 2023، وسيستمر البنك المركزي في جهوده لتطوير البنية الأساسية للتكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، باعتبارها حجر الأساس لتنفيذ رؤية الدولة للتحول الرقمي نحو مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد".



رامي أبو النجا

وعرض البنك المركزي خلال المؤتمر تجاربه الرائدة في مجالات المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية، والشمول المالي، وأيضًا جهود القطاع المصرفي لتيسير حصول ذوي الهمم على كافة الخدمات والمنتجات المصرفية - وذلك في ضوء توجيهات البنك المركزي - بما يساعد على تمكينهم ودمجهم في المجتمع، وإتاحة الخدمات المصرفية لجميع المواطنين دون تمييز.

وأتاح البنك المركزي فرصة متميزة لأكثر من 20 شركة من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة ومقدمي خدمات الدفع الرقمية لتقديم نماذج أعمالها وعروضها داخل جناح البنك بمعرض PAFIX، وذلك في إطار دعمه المتواصل لرواد الأعمال وتحفيزهم، كما تضمن الجناح عرضًا للطفرة الكبيرة التي حققها تطبيق إنستا باي في تنفيذ المعاملات المالية الرقمية، وكذلك أهم الخدمات التي يقدمها التطبيق من خلال عروض تفاعلية مع الجمهور.



وقال هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة بنك CIB، إن هناك بعض القضايا المطروحة حاليًا والتي تواجه لبس لدى غير المتخصصين حول التحول الرقمي في البنوك، مشيرًا إلى أن عصر التحول الرقمي بدأ في مصر مع إدخال تقنيات التحول الرقمي بداية من التوصيل بالشبكات، ومن ثم ربط المستخدمين بالخدمات التكنولوجية، مؤكدًا على أن الهاتف المحمول أصبح الوسيلة الأولى ليس فقط للتواصل ولكن الحصول على الخدمات كذلك.



هشام عز العرب

وأشار إلى أن تقديم الخدمات التكنولوجية للعملاء تحتاج للحصول على موافقات من البنك المركزي دون الحاجة للتقديم على ترخيص لرخصة بنك منفصل، موضحًا أن أحد أهم المشكلات التي تواجه القطاع المصرفي هو الإرث الخاص بالبنية التحتية.



واستطرد أن التطور التكنولوجي يحتاج لتطوير البنية التقنية لتتواكب مع نوعية الخدمات الجديدة.



وأشار إلى أن البنك المركزي بعد تغيير القانون سمح للبنوك بالاعتماد على مقدمي الخدمات في استخدام البنبة التحتية التكنولوجية لتقديم الخدمات الحديثة.



ومن ناحية أخرى، تمثل مشكلة العلامة التجارية كذلك صعوبة في التحول للبنوك الرقمية وبالتالي يمكن للبنوك التقدم للحصول على ترخيص لإنشاء بنك رقمي.

وطالب برفع كفاءة الخدمة مع وضع تسعير منافس لخدمات الاتصال المقدمة على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أنه مع مقارنة الخدمة التي يحصل عليها المواطن في مصر، نجد أن الخدمة مقابل القيمة أكبر كثيرًا من دول أخرى.

وتطرق إلى الشمول المالي حيث يمثل هذا المصطلح أي مستخدم يحصل على خدمة مالية سواءً عبر الحسابات في البريد أو البنك الزراعي أو حتى خدمات التأمين أو التقسيط، مطالبًا بضرورة اعادة النظر في تعريف خدمات الشمول المالي لتشمل بيانات كل هؤلاء العملاء.



استثمارات هائلة في تطوير البنية التحتية التكنولوجية

وفي كلمته خلال الافتتاحية أعرب إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فينانس، عن فخره بالكوكبة الحاضرة لمعرض ومؤتمر PAFIX”23 ولاحتفال المعرض بعشر سنوات، مؤكدًا على دعم الجهات المختلفة مثل البنك المركزي ووزارة المالية للمعرض.



وأضاف أن السنوات العشر الأخيرة شهدت استثمارات هائلة في تطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول القومي للخدمات المالية نتج عنه عائد على الاستثمار ظهر في الخدمات المالية المقدمة للجهات المختلفة، بالإضافة إلى تعديل القوانين بما يتوافق مع التطور الحالي، إلى جانب الإجراءات الحكومية لاتباع الخدمات المالية.

وتطرق إلى مشروع الشركة للشمول المالي الرقمي مع البنك الزراعي والمجلس القومي للمرأة، مؤكدًا على مواصلة التوسع في تلك الخدمات بما يدعم الشمول المالي بشكل أكبر.

أسامة كمال: دعم الرئيس السيسي والبنك المركزي ساهم في استمرار نجاحات بافيكس على مدار 10 سنوات متواصلة

ومن جانبه أعرب أسامة كمال رئيس مجلس إدارة شركة تريد فيرز إنترناشيونال -المنظمة لمعرض ومؤتمر PAFIX '23- عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها البنك المركزي المصري بجميع قطاعاته للإسراع في تخطي التحديات العالمية التي تواجه الاقتصاد الوطني لا سيما في ظل ما تشهده المنطقة من مستجدات.

وأكد على ثقته في الخطوات الحثيثة التي يتخذها القطاع المصرفي المصري بقيادة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، ولا سيما الخاصة بالتكنولوجيا المالية، ولذلك كان من الضروري أن تقوم المؤتمرات والمعارض الدولية بدورها المطلوب في هذا الملف الذي تميّز معرض Cairo ICT بريادته على مدار 27 عامًا ونجح في توسيع دوره الرائد بإطلاق معرض PAFIX '23 للتكنولوجيا المالية والشمول المالي منذ عام 2013، مشددًا على مواصلة التعاون المشترك لتحقيق مستهدفات التنمية.

وتوجه أسامة كمال، بالشكر للمشاركين في افتتاح الدورة العاشرة لمعرض «بافيكس»، مشيرًا إى أن عشر سنوات على عمر المعرض يمثل نقطة هائلة، وقال أنه لم يكن لذلك ان يحدث لولا الدعم الهائل من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرعاية والحضور، بالإضافة إلى دعم وحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، إلى جانب عودة مشاركة البنك المركزي بشكل قوي.



أسامة كمال

وأوضح أن النقلة الكبرى في قطاع التكنولوجيا المالية خلال السنوات الأخيرة تشير إلى أننا نسير على المسار الصحيح، مؤكدً على أن هذه الحلول والتطور التكنولوجي في الخدمات المالية يمثل الحل الأمثل لمواجهة الأزمات الاقتصادية سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي.

وأشار إلى أن معرض ومؤتمر بافيكس كان من أوائل الجهات السباقة في الحديث عن الشمول المالي والرقمي، كما ساهمت في جمع عدد كبير من البنوك المركزية العالمية والجهات المختصة في التكنولوجيا المالية.



انطلاق فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر PAFIX”23 برعاية "البنك المركزي المصري"

ويشهد معرض ومؤتمر PAFIX '23 للتكنولوجيا المالية والشمول المالي، نسخة فريدة من حيث الفعاليات والمتحدثين والمشاركين، احتفاء بدورته العاشرة التي تنطلق تحت شعار The Future of Money، وبمشاركة دولية وإقليمية واسعة النطاق، وتمثيل من المؤسسات الرسمية والحكومية والخاصة في القطاعات المالية والمصرفية والتكنولوجية ذات الصلة، وبتواجد فعّال لجميع الشركات والجهات العاملة في مجالات المدفوعات الإلكترونية والتحول الرقمي والشمول المالي.

وتأتي الريادة والأهمية القصوى التي يمثلها معرض PAFIX '23 للقطاعات المالية والمصرفية، من كونه الحدث الأكثر تأثيرًا في مسيرة التحول الرقمي والشمول المالي في مصر، حيث يجمع بين كافة خبراء ورواد التكنولوجيا من شركاء القطاع المصرفي في رحلته الرقمية، بما يوفره من تحقيق أعلى درجات التكامل لكل ما يحتاجه القطاع المصرفي والمالي من خدمات وإمدادات تكنولوجية معتمدة.

ويزداد الاهتمام الإقليمي والدولي بالدورة العاشرة لمعرض ومؤتمر PAFIX '23، كونها تأتي برعاية رسمية ومشاركة رئيسية للبنك المركزي المصري بقيادة المصرفي المخضرم حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وفي ظل متغيرات دولية وإقليمية استثنائية تستوجب معها التأكيد على مواصلة العمل الجاد لحماية وتعظيم المصالح المشتركة للسير قدمًا في تنفيذ المستهدفات التنموية.

كما ينفرد معرض ومؤتمر PAFIX '23 في عامه العاشر، بدعم كامل ورعايات متنوعة وقوية على مستوى الريادة والتأثير الذي يتميز به الرعاة في قطاعات التكنولوجيا المالية والقيادة المصرفية، حيث تأتي مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية شريكًا استراتيجيًا، وكذلك البنك التجاري الدولي مصر CIB -أكبر بنك قطاع خاص في مصر- راعيًا بلاتينيًا، ويرعى مؤتمرات PAFIX '23 بنك مصر العملاق الحكومي الرائد، وتختص بالرعاية الفضية الشركة Network International.

ويحظى معرض ومؤتمر PAFIX '23 على مدار 10 سنوات متواصلة، بحضور إعلامي واسع النطاق وتغطيات صحفية شاملة نابعة من التنوع الكبير الذي يمثله المشاركون من القطاعات المصرفية وقطاعات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية ومشغلي الاتصالات والبنية التحتية، والصناعات المتعلقة بالمدفوعات المالية، مثل صناعة بطاقات الائتمان ومقدمي التطبيقات المالية والحوسبة السحابية والأمن السيبراني وعمليات التحقق الرقمي من الهوية KYC، وكل ما يخدم الشمول المالي الرقمي.

وتناقش مؤتمرات المعرض عدد من الموضوعات الرئيسية التي تفرضها الأحداث الراهنة على الساحة الاقتصادية العالمية والمحلية، من بينها البنوك الرقمية ودورها المرتقب في التمكين المالي لجميع فئات المجتمع، والذكاء الاصطناعي المتعلق بالخدمات المالية، وعمليات التأمين الرقمي الموثوقة وتخزين وحماية واسترجاع البيانات السرية ودعم الأمن السيبراني للمؤسسات المالية في ظل المستجدات الحالية.



كما تميّزت وانفردت جميع دورات انعقاد معرض ومؤتمر PAFIX '23 منذ عام 2014، بكونها الأكثر جماهيرية في مجالات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي والشمول المالي، حيث اجتذبت أكثر من 100 ألف زائر سنويًا من المتطلعين والباحثين والمتخصصين والخبراء والعاملين بالمجال، وكذلك العملاء المحتملين والباحثين عن الخدمات الرقمية والشباب الأكثر اهتمامًا بالتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي.