عاجل.. "حماس العراق" تستهدف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية

قالت حركة تطلق على نفسها اسم المقاومة الإسلامية في العراق، إنها استهدفت قاعدة "عين الأسد" التي تنتشر فيها قوات أمريكية غربي العراق.

وقالت الحركة، والتي تسمى بـ"حماس العراق"، إنه تم استهداف القاعدة بطائرة مسيرة وأصابت هدفها بشكل مباشر.

وكان قد أعلن البنتاجون عن تعرّض القوات الأمريكية المتمركزة في العراق وسوريا لـ55 هجومًا خلال الشهر الماضي، ما أدى إلى إصابة عشرات الجنود الأمريكيين بجروح طفيفة.

وتحمّل واشنطن مسؤولية تصاعد العنف لقوات تدعمها طهران، وقد شنّت الولايات المتحدة ضربات على مواقع في سوريا تقول إنها مرتبطة بإيران في ثلاث مناسبات منفصلة لكن الهجمات بوساطة طائرات مسيّرة لم تتوقف.

وقالت سابرينا سينج نائبة المتحدث باسم البنتاجون للصحفيين "منذ 17 أكتوبر وحتى اليوم رصدنا 55 هجومًا على القوات الأمريكية (27 هجومًا على قوات أميركية في العراق و28 هجومًا في سوريا)، مشيرة إلى إصابة 59 أمريكيًا.