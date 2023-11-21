الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023

مواد البناء
مواد البناء

مع بداية الصباح الباكر يحرص المقاولون والتجار على معرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 عبر جوجل، حيث أعلنت البوابة الرسمية للأسعار المحلية والعالمية التي تتبع لمجلس الوزراء، أسعار الحديد اليوم والأسمنت بالأسواق المحلية، حيث تراجع سعر طن حديد عز إلى قيمة 40677.96 جنيه، مقارنة بمبلغ 40044.16 سعر الطن أمس، لكي يتراجع بمبلغ 633.8 جنيه للطن، فيما وصل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري إلى نحو حوالي 38583.61 جنيه.

سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023

وتستعرض "الدستور" في السطور التالية سعر طن الحديد اليوم الثلاثاء 21-11-2023 بمصر وسعر الأسمنت، كما يلي.

سعر طن الحديد اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر

سعر حديد عز اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر: 40 ألفا و677 جنيها.
سعر الحديد الاستثماري اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر: 38 ألفا و583 جنيها.
سعر حديد بشاي: 41 ألف جنيه للطن.
بلغ سعر حديد العتال: 38 ألف جنيه للطن.
سعر حديد عطية: 38 ألف جنيه للطن.
بلغ سعر حديد العشرى: 37 ألف جنيه للطن.
سعر حديد المصريين اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر: 39 ألف جنيه للطن.
بلغ سعر حديد سرحان: 37 ألف جنيه للطن.
وصل سعر حديد المراكبي: 37 ألف جنيه للطن.
وصل سعر حديد الكومي: 37 ألف جنيه للطن.
وصل سعر حديد المعادي: 37 ألف جنيه للطن.
بلغ سعر حديد مصر ستيل: 36 ألفا و500 جنيه للطن.

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سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023

وجاءت أسعار الأسمنت اليوم على النحو الآتي:

استقر سعر طن الأسمنت المسلح اليوم الثلاثاء ليسجل 2100 جنيه.
واستقر سعر طن أسمنت النصر ليسجل 2075 جنيها.
واستقر سعر طن أسمنت وادى النيل ليسجل 1990 جنيها.
واستقر سعر طن أسمنت المعلم ليسجل 1970 جنيها
واستقر سعر طن أسمنت المخصوص ليسجل 2095 جنيها.
واستقر سعر طن أسمنت السويس اليوم ليسجل 2080 جنيها.
واستقر سعر طن أسمنت حلوان ليسجل 2075 جنيها.
واستقر اليوم الثلاثاء سعر طن أسمنت السويدي ليسجل 2180 جنيها.

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