أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023

يحرص بائعو الحديد والمقاولون مع بداية التعاملات معرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023 عبر جوجل، حيث أوضحت شركة عز أسعار طن الحديد اليوم حديد، وذلك بناءً على رغبة العديد من المواطنين الراغبين في الشراء لمعيار معين من الحديد وذلك لبناء شقق أو عمارات.

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023

وتستعرض "الدستور" سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023 في السطور التالية.

سعر طن الحديد اليوم الإثنين 20 نوفمبر

بلغ سعر خام الحديد اليوم الإثنين 20 نوفمبر في شركة عز وصل 42000 جنيه للطن.

أما سعر الحديد اليوم الاثنين 20 نوفمبر في بشاي بلغ قيمة 41000 جنيه.

سعر حديد سرحان بلغ 38000 جنيه للطن الواحد.

كما سجل سعر حديد سرحان قيمة 37000 جنيه.

وصل سعر حديد العتال قيمة 38000 جنية للطن الواحد.

سجل سعر حديد المصريين للطن الواحد 39000 جنيه.

بلغ سعر حديد الكومي مبلغ 37000 جنيه.

وهناك استقرار في سعر حديد العشري حيث بلغ 37000 جنيه.

أما سعر حديد الداخلية فبلغ اليوم الإثنين 20 نوفمبر مبلغ 42000 جنيه.

وهناك استقرار اليوم الإثنين 20 نوفمبر في سعر عطية حيث بلغ 38000 جنيه.

بلغ سحر حديد المراكبي اليوم الإثنين 20 نوفمبر بقيمة 37000 جنيه.

سعر طن الأسمنت اليوم الإثنين

وبعد التعرف على أسعار طن الحديد اليوم الإثنين 20 نوفمبر حديد عز، فنريد التعرف على أسعار الطوب الأسمنتي اليوم الإثنين 20 نوفمبر والذي قد وصل سعره إلى 9000 جنيه، وذلك لعدد ألف طوبة، بينما قد بلغ سعر طن الأسمنت اليوم الإثنين 20 نوفمبر بسعر 3550 جنيها مصريا، وبلغ سعر رويال بقيمة 3600 جنيه مصري، أما الأسمنت المسلح اليوم الإثنين 20 نوفمبر فوصل سعره 2290 جنيها، وأسمنت الممتاز بلغ اليوم الإثنين 20 نوفمبر سعره 2340 جنيها للطن.