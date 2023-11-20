زعيم الاغلبية: جلسة النواب غدا مهمة لمواجهة التهجير القسري للفلسطينيين

قال النائب عبد الهادي القصبي زعيم الاغلبية بمجلس النواب ان البرلمان سيعقد غدا جلسة مهمة بشأن الاحداث التي تجرى بدولة فلسطين وخاصة فيما يتعلق بملف التهجير

واضاف القصبي خلال تصريح خاص له اليوم الاثنين انه تقدم بطلب احاطة ضمن مطلب جماعي يضم عدد من النواب موجه الي الدكتور رئيس الوزراء بشان التدابير والاجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

مصر تقوم بدورا مهما في المنطقة العربية لدعم ومساندة الاشقاء الفلسطينيين

واضاف القصبي ان مصر تقوم بدورا مهما في المنطقة العربية لدعم ومساندة الاشقاء الفلسطينين في الحرب التي يخوضوها ضد جيش الاحتلال الاسرائلي، مؤكدا ان هناك اتصالات ولقاءات بعدد كبير من الرؤساء العرب والغرب للوصول الي حل من اجل القضية الفلسطينية.

وتوقف عمليات الضرب علي قطاع غزة

واشاد القصبي بالعمل البطولي الذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي في محاولته للهدنة وتوقف عمليات الضرب علي قطاع غزة لساعات بجانب جهوده في دخول المساعدات والقوافل الي الفلسطينين خلال معبر رفح كما انه فتح المعبر اليوم لاستقبال الاطفال المبتسرين من غزة للاطمئنان علي حالتهم الصحية.