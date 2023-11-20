الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

زعيم الاغلبية: جلسة النواب غدا مهمة لمواجهة التهجير القسري للفلسطينيين

النائب عبد الهادي
النائب عبد الهادي القصبي

قال النائب عبد الهادي القصبي زعيم الاغلبية بمجلس النواب ان البرلمان سيعقد غدا جلسة مهمة بشأن الاحداث التي تجرى بدولة فلسطين وخاصة فيما يتعلق بملف التهجير

واضاف القصبي خلال تصريح خاص له اليوم الاثنين انه تقدم بطلب احاطة ضمن مطلب جماعي يضم عدد من النواب موجه الي الدكتور رئيس الوزراء بشان التدابير والاجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

txt

أميرة صابر: رئيس الوزراء يرد غدا على طلبات إحاطة بشأن غزة (فيديو)

txt

نائب: الدولة المصرية ترفض بشكل قاطع مخطط تهجير سكان غزة

مصر تقوم بدورا مهما في المنطقة العربية لدعم ومساندة الاشقاء الفلسطينيين

واضاف القصبي ان مصر تقوم بدورا مهما في المنطقة العربية لدعم ومساندة الاشقاء الفلسطينين في الحرب التي يخوضوها ضد جيش الاحتلال الاسرائلي، مؤكدا ان هناك اتصالات ولقاءات بعدد كبير من الرؤساء العرب والغرب للوصول الي حل من اجل القضية الفلسطينية.

وتوقف عمليات الضرب علي قطاع غزة

واشاد القصبي بالعمل البطولي الذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي في محاولته للهدنة  وتوقف عمليات الضرب علي قطاع غزة لساعات بجانب جهوده في دخول المساعدات والقوافل الي الفلسطينين خلال معبر رفح كما انه فتح المعبر اليوم لاستقبال الاطفال المبتسرين من غزة للاطمئنان علي حالتهم الصحية.

 

 

 

بمجلس النواب البرلمان فلسطين بطلب احاطة قطاع غزة

الأكثر قراءة

"كل ما هو إسرائيلى فى مرمانا".. قصة احتجاز الحوثيين للسفينة "جالاكسى ليدر"

نقل 12 طفلًا من الأطفال الفلسطينيين المبتسرين إلى مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة

المسافة صفر.. خدعة لـ"حماس" تُسقط بها دبابات وجنود الاحتلال

"جثة خرسانية".. شاب يهشم رأس صديقه بمنشأة ناصر

وول ستريت جورنال: تصاعد الخلاف بين بايدن ونتنياهو فى الأسابيع الأخيرة

اعتقال 4 أجانب ينتمون لتنتظيم "داعش" فى الصومال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

انتفاضة برلمانية

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

أسماء محفوظ

حياتهم حياتنا

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤول إسرائيلي: وافقنا على الإفراج عن 100 فلسطيني مقابل 70 محتجزًا

عائلات المحتجزين يناشدون الكنيست الإسرائيلي: “ارحموا معاناتنا”

الاحتلال يواصل حصار المستشفى الإندونيسى ويستهدف كل من يتحرك فى محيطه