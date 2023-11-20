الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب: الدولة المصرية ترفض بشكل قاطع مخطط تهجير سكان غزة

أيمن محسب
أيمن محسب

استنكر أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب الجرائم التي يقوم بها الاحتلال ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، بهدف تصفية القضية الفلسطينية تماما من خلال التهجير القسري للفلسطينيين إلي الجنوب باتجاه سيناء، وهو ما ترفضه مصر بشكل قاطع، مؤكدًا أن مصر لن تتوانى لحظة في الحفاظ علي حدودها وأمنها القومي في ظل إصرار إسرائيل علي تصدير الأزمة إلى دول الجوار. 

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وقال محسب إنه بعد ٤٥ يومًا علي الحرب نجحت إسرائيل بشكل كبير في إخلاء شمال غزة بعد نزوح مئات الألاف جنوبا، محذرا من استمرار الممارسات الإجرامية بحق سكان غزة، مطالبا المجتمع الدولة بالتحرك الجاد والفورى للضغط على إسرائيل للتوقف عن إجرامها وحرب الإبادة التي تمارسها بحق الفلسطنيين، والعودة فورا إلى المسار التفاوضي وضبط النفس، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن بالوقف الفوري لإطلاق النار علي قطاع غزة.


أضاف عضو النواب أنه لا بديل عن حل الدولتين من أجل إنهاء هذه القضية جذريا من خلال تنفيذ القرارات الأممية في هذا الشأن، التي تقر حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود ١٩٦٧، داعيا دول العالم للضغط على إسرائيل من أجل توصيل المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع لتخفيف معاناتهم، في ظل إصرار الاحتلال على سياسة الحصار والتجويع ومنع وصول الاحتياجات الأساسية إلى السكان ومواصلة قطع الكهرباء والمياه في خطوة لا إنسانية هدفها تجويع الشعب الفلسطيني، حتى لا يكون أمامه خيارا سوى النزوح والتخلى عن أرضه.

وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب بمجلس النواب الإحتلال الإسرائيلي القضية الفلسطينية سيناء

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