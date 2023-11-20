أحمد موسى: مخطط تهجير أهالى غزة لمصر "مستمر ولن يتوقف" (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسي، إن هناك ضغوطًا إسرائيلية لدفع الشعب الفلسطيني للذهاب إلى سيناء، مؤكدًا أن خطة بنيامين نتنياهو مستمرة في تهجير الفلسطينيين.

وأضاف موسي، خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي" والمذاع على فضائية صدى البلد، أن نتنياهو لا يصغى لمطالبات العالم بوقف إطلاق النار، ولا يحترم القانون الدولي ومجلس الأمن.

وكشف عن عدد من المعلومات الخطيرة حول مخطط تهجير أهالي غزة لمصر، حيث أكد أن في جنوب غزة مليونًا و700 ألف نازح.

وأشار موسي إلى أن قصف المستشفيات والمدارس والأبنية السكنية، دليل على ضغط إسرائيل على الشعب الفلسطيني للتهجير القسري لسيناء، مضيفًا أن نتنياهو لا يريد أن تكون هناك حياة في غزة.