الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عماد خليل: لولا موقف الرئيس السيسي لتمت تصفية القضية الفلسطينية

النائب عماد خليل
النائب عماد خليل

قال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن طلبات الإحاطة المقدمة من قبل البرلمان المصري لرئيس مجلس النواب بشأن القضية الفلسطينية تأتي في وقت صعب للغاية، حيث يرتفع أعداد شهداء فلسطين على مدار الساعة نتيجة القصف المتعمد من قبل الاحتلال الفلسطيني.

جرائم الاحتلال الصهيوني 


وأكد النائب عماد خليل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن هذا العدوان الإسرائيلي لا مثيل له من قبل، حيث يستهدف المؤسسات المدنية مع الإصرار على قتل الأطفال والنساء.
وأضاف في حديثه، أن الهدف من الجرائم الصهيونية الحالية تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة إلى الدول المجاورة، لذا حذر الرئيس السيسي من مخططات الكيان الصهيوني منذ اللحظات الأولى من العدوان الصهيوني بعد أحداث ٧ أكتوبر.

الموقف المصري الحازم

وتابع: "لولا موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحازم تجاه القضية الفلسطينية لكانت تمت تصفية القضية الفلسطينية منذ أيام عدة".
واستطرد: "مصر دائما داعمة للقضية الفلسطينية على مدار تاريخها، كما قدمت الكثير من شهدائها من أجل نصرة الشعب الفلسطيني في حربه ضد الاحتلال الصهيوني السنوات الماضية".

عماد خليل تصفية القضية الفلسطينية الحياة اليوم الحياة موقف الرئيس السيسي

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