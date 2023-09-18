عماد خليل: الكنائس التي بنيت في عهد الرئيس السيسي أكثر مما بنيت خلال 60 عامًا

قال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه من 2011 أو حتى قبلها وصولا إلى فترة حكم الإخوان الإرهابية، شهدت هجومًا على الأقباط، وكان هناك قانون لبناء الكنائس لكنه يتطلب 10 شروط تمنع بناء الكنائس.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الكنائس التي بنيت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أكثر من الكنائس التي بنيت في 60 عامًا، مشيرًا إلى أن كل تجمع عمراني جديد يشهد وجود مسجد وكنيسة، والرئيس يسأل بنفسه في كل افتتاح لتجمع عمراني عن المسجد والكنيسة.

زيارة الرئيس لبني سويف هي الزيارة الثالثة له

وتابع، أن زيارة الرئيس الأخيرة لبني سويف هي الثالثة له، الأولى والثانية كانت افتتاحات وليست زيارات بروتوكولية، وشهدنا أول هاتف مصنوع في مصر كان في بني سويف ضمن توطين الصناعات، مؤكدًا أن سدس الأمراء واحدة من 14 قرية نموذجية من القرى التي طبقت فيها مبادرة "حياة كريمة"، وقبل ذلك كانت الخدمات قليلة.

وأكد أن المواطن كان يتكبد مشقة وتكاليف سفر ليصرف معاشه مثلا، وكان مفهومه عن التطوير أنه مجرد دهان الأرصفة ورصف الشوارع.