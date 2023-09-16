السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عماد الدين حسين مشيدًا بقرارات الرئيس: جماهيرية وتصب في صالح المواطن

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

أشاد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، بـقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووصفها بأنها في منتهى الأهمية وذلك لأنها قرارات جماهيرية تمس قطاعات كبيرة من المواطنين.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية cbc، أن المستفيدين من هذه القرارات هم موظفي قطاع وقطاع الأعمال والقطاع العام، وأصحاب المعاشات والمتعثرين في بنك التنمية والائتمان الزراعي، والذين كان لديهم تعثرفي سداد اقساط القروض،وكذلك الصحفيين.

 قرارت اليوم كلها تصب في صالح المواطن

وتابع، أن قرارت اليوم كلها تصب في صالح المواطن خاصة ذوي الدخل المحدود، مؤكدًا أن يوجد مشكلة اقتصادية لا ينكرها أحد والرئيس تحدث عنها اليوم، وشكر المواطنين على الصبر والتحمل خاصة مع ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنية جعل القيمة الشرائية منخفضة.

عماد الدين حسين الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارات الرئيس قرارات جماهيرية المواطنين صالح المواطن ذوي الدخل المحدود

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