أميرة صابر: رئيس الوزراء يرد غدا على طلبات إحاطة بشأن غزة (فيديو)

أكدت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، أن مصر لم تنفصل أبدا عن القضية الفلسطينية، وأن الشعب المصري يتابع بقلق واهتمام ما يجري في غزة، مشيرة إلى أن حضور رئيس مجلس الوزراء غدا في البرلمان للرد على طلبات إحاطة بشأن الأوضاع هناك يأتي اتصالا للعديد من المتابعات التي يوليها مجلس النواب.

وقالت "صابر"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي يُبث على قناة "CBC"، إن مجلس النواب عقد أكثر من جلسة بشأن فلسطين منذ اندلاع الأحداث، لكن جلسة الغد مهمة للغاية لأنها ستطرح أسئلة ما يجول في خاطر الشعب، وستعبر عن موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية على جميع المستويات.

وأضافت أن المواطن المصري من كل الطبقات الاجتماعية والخلفيات يبحث عن أخبار غزة بشكل يومي، ويشعر بالألم والغضب لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتدمير وحصار من قبل دولة الاحتلال، مؤكدة أن الوجدان المصري متصل بالقضية الفلسطينية إلى حد بعيد، حتى إن الرهان الذي دُفِع بمليارات من الدولارات بأن الأجيال الجديدة ستنسى القضية، إلا أن السحر انقلب على الساحر، وظهر كم الدعم الشعبي الكبير، وهو انعكاس لكم الظلم والتجبر الذي تقوم به دولة الاحتلال.

وأشارت إلى أن مصر باعتبارها قضية أمن قومي ليس فقط للجوار الجغرافي، ولكن أيضا مصر من أكثر الدول التي قدمت دعمًا لهذه القضية على جميع المستويات، سواء السياسية أو الدبلوماسية أو الإنسانية، وأنها تسعى دائما للتوسط لوقف العدوان وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.