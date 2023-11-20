الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير السياحة: سيتم الاعلان قريبًا عن حزمة من الحوافز والتسهيلات الخاصة بالاستثمار

أحمد عيسى وزير السياحة
أحمد عيسى وزير السياحة

أعلن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، عن أنه من المقرر أن يتم الإعلان خلال الأسابيع المقبلة بالتعاون والتنسيق مع وزير المالية عن حزمة من الحوافز والتسهيلات الخاصة بالاستثمار في مصر.

وأشار الوزير الي أن المنتجات السياحية التي تركز عليها الوزارة خلال الفترة الحالية؛ نظرًا لتمتع مصر بميزة تنافسية كبيرة بها هي السياحة الثقافية، وسياحة المغامرات وخاصة الغوص، والسياحة الشاطئية، وسياحة العائلات، والمنتج الذي يجمع بين السياحة الثقافية والترفيهية معًا، بالإضافة إلى السائحين الذي يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية.

جاء ذلك خلال اجتماع أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم بالدكتور ماجد القصبي وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، ووفد من المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين، بحضور السفير أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة العربية السعودية في مصر، وذلك في إطاراللقاءات الوزارية التي يتم عقدها خلال منتدى الأعمال السعودي المصري الذي يعقد، على مدار اليوم، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وزير السياحة ووزير التجارة السعودية بناقشها تعزيز التعاون المشترك

برامج سياحية تكاملية بين مصر والمملكة

كما تم خلال اللقاء، مناقشة أهمية وضع برامج سياحية تكاملية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والاهتمام بالترويج المشترك للمنتج السياحي الإقليمي العربي.
وحرص أحمد عيسى، خلال اللقاء على الاستماع إلى التحديات التي قد تواجه هؤلاء المستثمرين في مصر، ومعرفة آرائهم ومقترحاتهم لتعزيز التعاون السياحي بين البلدين، وسبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من المملكة العربية السعودية.

 

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نائب وزير السياحة تشارك فى احتفالية إحدى سلاسل الفنادق العالمية

من جانبه، تحدث وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، عن المقومات السياحية الهائلة التي تتمتع بها مصر سواء التاريخية منها منخلال تميزها بالعديد من المواقع الأثرية بها أو المقومات الطبيعية كالسياحة الشاطئية والنيلية والصحراوية والريفية، وغيرها من المنتجات والأنماط السياحية المتنوعة.

وأشار إلى حرص الكثير من السائحين السعوديين بصفة خاصة والخليجيين بصفة عامة على زيارة مصر، لا سيما خلال إجازاتهم للاستمتاع بهذه المقومات المتميزة، مؤكدًا أن صناعة السياحة في مصر هي صناعة واعدة وهامة.

وأشار إلى لقائهم، مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بحضور وزير التجارة والصناعة المصري، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لافتًا إلى حرص الجانب السعودي على العمل على زيادة الاستثمارات السعودية في السوق المصري، لا سيما في مجال الاستثمار السياحي والفندقي.

وقد تم خلال اللقاء التعرف على ومناقشة إمكانية الاستفادة من فرص الاستثمار السياحي الموجودة في مصر 

كان الوزير قد استعرض خلال الاجتماع أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية، والتي جاءت لتحسين جانب العرض والتي ترتكز على إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وكذلك زيادة أعداد الغرف الفندقية بها، مشيرًا إلىمصر كان بها 212 ألف غرفة فندقية فقط حتى العام الماضي، وأنه بنهاية عام 2024 من المتوقع أن تصل أعداد الغرف الفندقية إلى 250 ألف غرفة، حيث إن هناك 25 ألف غرفة من المتوقع افتتاحهم خلال الأشهر القليلة المقبلة.

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