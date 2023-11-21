أبرز أدعية الصباح اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
يحرص الآلاف من المواطنين مع الساعات الصباحية المبكرة على بدء اليوم بالدعاء والأذكار، ويكثر التساؤل عن أبرز أدعية الصباح اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 عبر جوجل، حرصا منهم على التقرب من الله عز وجل.
أبرز أدعية الصباح اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
تستعرض “الدستور” بهذا التقرير أبرز أدعية الصباح اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023.
- «اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بك مِن البخلِ وأعوذُ بك مِن الجبنِ وأعوذُ بك مِن أنْ أُرَدَّ إلى أرذَلِ العُمُرِ وأعوذُ بك مِن فتنةِ الدُّنيا وأعوذُ بك مِن عذابِ القبرِ».
- « اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ منَ الْهدمِ، وأعوذُ بِكَ منَ التَّردِّي، وأعوذُ بِكَ منَ الغرَقِ والحريقِ، وأعوذُ بِكَ أن يتخبَّطني الشَّيطانُ عندَ الموتِ، وأعوذُ بِكَ أن أموتَ في سبيلِكَ مُدبرًا وأعوذُ بِكَ أن أموتَ لديغًا».
- «اللهم إن همومنا قد كثرت، وليس لها إلا أنت، فاكشفها، يا مفرج الهموم، لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين، اللهم اكفني ما أهمني، اللهم إني ضعيف فقوني، وإني ذليل فأعزني، وإني فقير فارزقني وأسألك خير الأمور كلها وخواتم الخير وجوامعه».
- « حسبي الله لما أهمني، حسبي الله لمن بغى علي، حسبي الله لمن حسدني، حسبي الله لمن كادني بسوء، حسبي الله عند الموت، حسبي الله عند الصراط، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم».
- «اللهم إني أعوذ بك أن أَضل أو أُضل، أو أَزل أو أُزل، أو أَظلِم أو أُظلم، أو أَجهل أو يُجهل علي، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن سهلًا إذا شئت سهلًا».
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- يا رب يا من وزعت الأرزاق بفضلك وكرمك، وارزقنا خيري الدنيا والآخرة.
يا رب أسألك أن ترزقني إجابة الدعاء وصلاح الأحوال، وسخر لي خيري الدنيا والآخرة، واصرف عني كل ما فيه شر لي.
اللهم إني أسألك أن تجعل لي من كل ضيق فرجُا، واجعل من كل هم مخرجًا، وارزقني من حيث لا نحتسب.
اللهم يسر لي أمري، واشرح لي صدري، واحلل عقدة من لساني، يفقهوا قولي.
اللهم إن فوضتك أمري، فلا تكلني إلا نفسي طرفة عين.
اللهم إني أرجوك ألا تجعل ابتلائي في جسدي، ولا في مالي ولا في أهلي، واصرف عني كل شر، وأسألك أن ترزقني الصحة والعافية.