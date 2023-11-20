الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الدواء: انتهاء ثانى دورات البرنامج التدريبى الخاص باليقظة الدوائية

ورشة عمل
ورشة عمل

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن انتهاء ثاني دورات البرنامج التدريبي العلمي للتعريف باليقظة الدوائية وأهميتها وتطبيقاتها، والذي يعقد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

يهدف البرنامج التدريبي إلى إعداد كوادر علمية، من مقدمي الرعاية الصحية، في مختلف القطاعات الصحية بجمهورية مصر العربية.

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يأتي البرنامج في هيئة سلسلة من التدريبات والمحاضرات النقاشية، موجهة للسادة العاملين بالمستشفيات ووزارة الصحة.

مستوى القدرات والمهارات
 

وقد استهل البرنامج التدريبي بكلمة افتتاحية من الدكتورة شيرين عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء المصرية، والتى أكدت أن البرنامج التدريبي يهدف إلى رفع مستوى القدرات والمهارات لدى مقدمي الرعاية الصحية من أطباء وتمريض في مجال أحدث تطبيقات اليقظة الصيدلية، ومدى أهميتها في الحفاظ على صحة المواطن، وأمن وسلامة الدواء في السوق المصرية، وذلك من خلال نشر ثقافة الإبلاغ عن الآثار العكسية للجهات المختصة للمتابعة والرقابة عليها.

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وأشارت إلى أن البرنامج التدريبي يستهدف التوعية بأهمية دور مقدم الرعاية الصحية في الإبلاغ عن الآثار العكسية الناتجة عن استخدام الأدوية واللقاحات، وكذلك آليات الإبلاغ عن الآثار العكسية وأنواع البلاغات المختلفة.

الدور الرقابي

كما يسلط البرنامج التدريبي الضوء على  الدور الرقابي المهم والفعال للإدارة العامة لليقظة الصيدلية بالإدارة المركزية للرعاية الصيدلية في الحفاظ على مأمونية الأدوية بعد التسويق، والإجراءات الحالية المتبعة في هذا الصدد، والتي تتوافق مع أحدث الإجراءات والمعايير العالمية؛ وذلك حرصًا علي سلامة المجتمع.

وكانت هيئة الدواء المصرية قد أعلنت عن بدء فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بالمستحضرات المثيلة، والتي جاءت تحت عنوان "كيفية تصميم وتطوير المستحضرات الصيدلية المثيلة" وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية والمجلس التنسيقي الدولي لضمان الحصول على الاعتماد الدولي من قبل منظمة الصحة العالمية/ أو اعتماد EMA or FDA  لملف الـprequalification، وسوف يستمر انعقاد الدورة خلال الفترة من الأحد ١٩ نوفمبر، على مدار خمسة أيام متفرقة، حتى الأحد ١٧ ديسمبر، والبرنامج مقدم لممثلي الشركات والصيادلة بهيئة الدواء المصرية.

ورشة عمل
ورشة عمل
ورشة عمل
ورشة عمل
الدواء البرنامج التدريبي اليقظة الدوائية منظمة الصحة العالمية السوق المصري اليقظة الصيدلية

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