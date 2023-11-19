الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هيئة الدواء تشارك في المؤتمر الدولي لكلية الصيدلة جامعة عين شمس

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

شاركت اليوم هيئة الدواء المصرية برئاسة الدكتور تامر عصام رئيس الهيئة، في المؤتمر الدولي لكلية الصيدلة جامعة عين شمس في نسخته الثالثة،  والذي يعقد على مدار يومين ١٩-٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣، بعنوان ( الاستدامة والابتكار في البحوث الصيدلانية والصناعة)، وذلك  بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار السيد رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس.

وفي كلمته، أكد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، أهمية تكامل البحث العلمي مع احتياجات صناعة المستحضرات الطبية، وأن البحث العلمي هو احد أهم الممكنات لخدمة المجتمع وتلبية احتياجات المواطن.

تعزيز الوصول المناسب إلى الأدوية

وسوف يشارك الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، ونخبة من أساتذة الجامعات المصرية، في جلسة بعنوان: تعزيز الوصول المناسب إلى الأدوية " استراتيجيات التعاون بين المبادرات الصحية وصناعة الأدوية"، وسوف تشارك أيضًا الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، في جلسة أخرى بعنوان: خارطة طريق للأجيال المقبلة من الصيادلة في مصر.

الابتكار في البحوث والصناعة الصيدلانية

يهدف المؤتمر إلى مناقشة أهم سبل تعزيز الفهم الشامل لكيفية توافق صناعة المستحضرات الطبية مع أهداف الاستدامة والابتكار في البحوث والصناعة الصيدلانية؛ لتشكيل مستقبل الرعاية الصحية، والتصنيع الدوائي، والممارسات المهنية، وآليات ضمان وصول المستحضرات الطبية للمواطن بشكل مناسب، كما يتناول مختلف الاستراتيجيات التعاونية بين مبادرات الرعاية الصحية وصناعة الأدوية.

يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على إبراز دور الصيدلي في تطوير الخدمات الصحية، وتقديم الرعاية الصحية لكافة أفراد المجتمع،
وإعداد كوادر مدربة لمواكبة احتياجات سوق الدواء المحلي والعالمي.

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
الدواء المؤتمر الدولي الصيدلة جامعة عين شمس التصنيع الدوائي الرعاية الصحية

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