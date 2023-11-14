رئيس هيئة الدواء يشارك في فعاليات افتتاح المنتدى الاقتصادي المصري القطري

شارك اليوم، الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، في فعاليات افتتاح المنتدى الاقتصادي المصري القطري، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والشيخ محمد بن حمد آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري.

كما شهد فعاليات الافتتاح، أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة التجارة والصناعة القطري، والشيخ محمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني، عضو رابطة رجال الأعمال القطريين، والسفير طارق الأنصاري، سفير قطر في مصر، والمستشار أحمد سعد، والنائب محمد أبو العينين، وكيلي مجلس النواب، إلى جانب عدد كبير من رجال الأعمال بالبلدين.

تعزيز فرص الاستثمار بين الجانبين المصري والقطري

يهدف المنتدى إلى تعزيز فرص الاستثمار بين الجانبين المصري والقطري، ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين، ويعقب المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال المصريين والقطريين.

مناقشة سبل التعاون

وبشأن الاستثمار بقطاع الدواء؛ فقد ترأس رئيس الهيئة الاجتماع بين المستثمرين المصريين والقطرين؛ لمناقشة سبل التعاون بين البلدين، وكذا التأكيد على التزام هيئة الدواء المصرية بتقديم الدعم الفني والإجرائي اللازم لنجاح تلك الاستثمارات، وتم بحث فرص الاستثمار في مجال الدواء بمصر؛ لما لها من مكانة وتاريخ كبير في صناعة الأدوية في أفريقيا، وفي ظل الثورة الصناعية التي حدثت خلال السنوات الماضية في كل المجالات.

جاء ذلك استكمالا للجهود التي تتخذها هيئة الدواء المصرية لدعم نفاذ المستحضرات المصرية للأسواق العربية؛ تماشيا مع خطة مصر ٢٠٣٠، وفي ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على تعميق سبل التعاون والتبادل التجاري بين الدول العربية، وكذلك تبادل الخبرات في مجال المستحضرات الطبية.



وكان الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، قد التقى الدكتور ماتولي نكوبي، وزير مالية زيمبابوي، تناول الاجتماع تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين في كافة المجالات ذات الصلة بالمستحضرات الطبية، ومناقشة آليات دعم التبادل والتكامل التجاري بين البلدين فى مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية.