نصائح من "الدواء" لاستخدام الإنسولين​ بشكل صحيح منعا للتفاعلات الدوائية

قدمت هيئة الدواء المصرية، عدد من النصائح لاستخدام الإنسولين​، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمرضى السكري، حيث أوضحت عدد من الاحتياطات المهمة التى يجب اتباعها وقت استخدام الإنسولين؛ لتجنب التفاعلات الدوائية.

وأوضحت الهيئة أنه قد تزيد جرعة الإنسولين المطلوبة مع بعض الأدوية، مثل؛ موانع الحمل غير الموضعية، الستيرويدات غير الموضعية، أدوية الغدة الدرقية، مدرات البول. ​

وقالت إنه قد تقل جرعة الإنسولين المطلوبة مع بعض الأدوية، مثل أدوية مرض السكري المستخدمة عن طريق الفم، بعض أدوية الضغط، مثل كابتوبريل وإنالابريل، أسبرين. ​

وأكدت الهيئة ضرورة استشارة مقدم الرعاية الصحية في حالة تناول أدوية أخرى مع الإنسولين.​

‏اليوم العالمي للسكري

يحتفل العالَمُ اليومَ في كل مكان باليوم العالمي للسكري، وإلى جانب زيادة الوعي بالسكري بوصفه إحدى قضايا الصحة العامة العالمية، يهدف هذا الحدث إلى تسليط الضوء على ما يجب فِعله، على المستويين الجماعي والفردي، لتمكين المرضى من الحصول على خدمات أفضل للوقاية من هذا المرض وتشخيصه وعلاجه.

ومن جهتها، قالت منظمة الصحة العالمية إنه يُركِّز اليوم العالمي للسكري هذا العام على إتاحة الرعاية لمرضى السكري، ولا سيما الوقاية من النمط الثاني من مرض السكري والمضاعفات المرتبطة بالسكري، وتحقيقًا لهذه الغاية، تُشدِّد منظمة الصحة العالمية على ضرورة الإتاحة المنصفة للرعاية والأدوية والتكنولوجيات الأساسية، ويشمل ذلك زيادة الوعي بالطرق التي يمكن أن يتبعها المصابون بالسكري ليقللوا إلى أدنى حد من خطر حدوث مضاعفات، وليس هذا حقًّا أساسيًّا من حقوق الإنسان فحسب، بل هو أيضًا أحد المُحدِّدات الحاسمة لعافية المتعايشين مع السكري وجودة حياتهم.

وقالت إن السكري مشكلةٌ رئيسيةٌ من مشكلات الصحة العامة التي تؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، ويسبب مجموعة من الاعتلالات الصحية الخطيرة، منها العمى والفشل الكلوي والنوبات القلبية والسكتة الدماغية وبتر الأطراف السفلية.

وتابعت من عام 2000 إلى عام 2019، حدثت زيادة بنسبة 3% في معدلات الوفيات الموحَّدة حسب السن الناجمة عن السكري، وفي البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، ارتفع معدل الوفيات الناجمة عن السكري بنسبة 13%، وفي عام 2019، انضم السكري إلى قائمة أكثر 10 أسباب للوفاة على مستوى العالم.