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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الدواء": برنامج تدريبى حول اشتراطات تراخيص مصانع المستحضرات والمستلزمات الطبية

برنامج تدريبى
برنامج تدريبى

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في برنامج تدريبي "المستوى المتقدم" عن إجراءات العمل والأدلة التنظيمية واشتراطات تراخيص مصانع المستحضرات والمستلزمات الطبية.

وذكرت أن البرنامج يهدف إلى التعرف على الإجراءات الخاصة بتراخيص مختلف أنواع المصانع، سواء للأدوية البشرية أو المستلزمات الطبية، التي تشرف هيئة الدواء بالتأكد من تطبيق إجراءات التصنيع الجيد لها بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

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كما يقدم البرنامج نبذة عن ممارسات التصنيع الجيد اللازمة للترخيص طبقًا لأحدث المراجع العالمية، بالإضافة إلى  محاضرة يلقيها مدير إدارة المشروعات الدوائية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية للإجابة عن التساؤلات الخاصة بالخطوات الخاصة بالترخيص التي يتم إجراؤها في الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

 

برنامج تدريبي 

وأشارت إلى أنه من المقرر بدء انعقاد البرنامج التدريبي يوم الإثنين الموافق ٢٠ نوفمبر ولمدة أربعة أيام تدريبية متتالية بمقر هيئة الدواء المصرية في المعادي، لافتة إلى أن البرنامج التدريبى مقدم لممثلي الشركات المتقدمين لتراخيص المصانع والمهتمين بمجال ترخيص المصانع.

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وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن البرنامج التدريبى يبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية والنصف مساءً، لافتة إلى أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الخميس الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣، وسيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

الدواء برنامج تدريبي تراخيص مصانع المستلزمات الطبية إجراءات التصنيع الجيد

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