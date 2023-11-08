"الدواء" تعقد دورة تدريبية عن إجراءات تراخيص وتجديد قيد سجل المستوردين

أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن فتح باب التسجيل في دورة تدريبية عن إجراءات تراخيص وتجديد القيد في سجل المستوردين وإجراءات تراخيص وتجديد رخصة مستودعات الوسطاء واشتراطات التخزين الجيد بالمستودعات.

وتهدف الدورة التدريبية إلى التعريف بالاشتراطات الواجب توافرها بمستودعات الوسطاء، بالإضافة إلى التعريف بالمستندات والإجراءات المطلوبة لتراخيص أو إعادة ترخيص مستودعات الوسطاء بمختلف الأنشطة، وكذلك تعريف الشركات المستوردة بالإجراءات والمستندات المطلوبة للقيد في سجل المستوردين وإجراءات تجديد القيد لأي سبب يتطلب التجديد.

تفاصيل الدورة التدريبية بهيئة الدواء

وقالت إنه من المقرر انعقاد الدورة التدريبية يومي الإثنين والثلاثاء ١٣-١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ بمقر هيئة الدواء المصرية بالهرم وعبر إحدي المنصات الإلكترونية.

وأشارت إلى أن الدورة التدريبية مقدمة لمندوبي الشركات وأصحاب تراخيص مستودعات الوسطاء بمختلف أنشطتها (أدوية - مستحضرات تجميل – مستلزمات طبية - خامات دوائية – كواشف معملية – مطهرات).

وقالت إن الدورة تبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساءً، لافته إلى أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الخميس الموافق ٩ نوفمبر ٢٠٢٣.

وأشارت إلى أنه سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

وفى سياق أخر، أعلنت هيئة الدواء المصرية انتهاء فعاليات الدورة الأولى من البرنامج التدريبي الخاص برفع قدرات الصيادلة بالصيدليات العامة، ذلك بالتعاون مع إحدى شركات الأدوية متعددي الجنسيات بمصر.

استهدف التدريب الصيادلة أصحاب الصيدليات العامة والعاملين بها بالقاهرة الكبرى، وتم مناقشة أحدث طرق مكافحة مقاومة المضادات الحيوية، وأهمية دور صيدلي المجتمع فى الحد من انتشار سوء استخدام المضادات الحيوية، كما تطرق البرنامج التدريبي إلى توضيح أحدث آليات مواجهة الغش التجاري الدولي، وكيفية منع حدوثه، وطرق الإبلاغ.

يأتى البرنامج التدريبي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية، والمقرر انعقادها بمختلف محافظات الجمهورية.

جاء ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بتوضيح آلية مواجهة الغش التجاري، وضمان جودة وأمان وفاعلية المستحضرات الطبية المتداولة بسوق الدواء المصري.