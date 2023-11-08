الأربعاء 08 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الدواء" تعقد دورة تدريبية عن إجراءات تراخيص وتجديد قيد سجل المستوردين

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن فتح باب التسجيل في دورة تدريبية عن إجراءات تراخيص وتجديد القيد في سجل المستوردين وإجراءات تراخيص وتجديد رخصة مستودعات الوسطاء واشتراطات التخزين الجيد بالمستودعات.

وتهدف الدورة التدريبية إلى التعريف بالاشتراطات الواجب توافرها بمستودعات الوسطاء، بالإضافة إلى التعريف بالمستندات والإجراءات المطلوبة لتراخيص أو إعادة ترخيص مستودعات الوسطاء بمختلف الأنشطة، وكذلك تعريف الشركات المستوردة بالإجراءات والمستندات المطلوبة للقيد في سجل المستوردين وإجراءات تجديد القيد لأي سبب يتطلب التجديد.

تفاصيل الدورة التدريبية بهيئة الدواء

وقالت إنه من المقرر انعقاد الدورة التدريبية يومي الإثنين والثلاثاء ١٣-١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ بمقر هيئة الدواء المصرية بالهرم وعبر إحدي المنصات الإلكترونية.

هيئة الدواء: المضادات الحيوية لا تعالج الأمراض الفيروسية

وأشارت إلى أن الدورة التدريبية مقدمة لمندوبي الشركات وأصحاب تراخيص مستودعات الوسطاء بمختلف أنشطتها (أدوية - مستحضرات تجميل – مستلزمات طبية - خامات دوائية – كواشف معملية – مطهرات).

وقالت إن الدورة تبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساءً، لافته إلى أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الخميس الموافق ٩ نوفمبر ٢٠٢٣.

وأشارت إلى أنه سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

وفى سياق أخر، أعلنت هيئة الدواء المصرية انتهاء فعاليات الدورة الأولى من البرنامج التدريبي الخاص برفع قدرات الصيادلة بالصيدليات العامة، ذلك بالتعاون مع إحدى شركات الأدوية متعددي الجنسيات بمصر.

txt

الدواء المصرية تستقبل وفدًا من هيئة تنظيم الأدوية بالكونغو الديمقراطية

استهدف التدريب الصيادلة أصحاب الصيدليات العامة والعاملين بها بالقاهرة الكبرى، وتم مناقشة أحدث طرق مكافحة مقاومة المضادات الحيوية، وأهمية دور صيدلي المجتمع فى الحد من انتشار سوء استخدام المضادات الحيوية، كما تطرق البرنامج التدريبي إلى توضيح أحدث آليات مواجهة الغش التجاري الدولي، وكيفية منع حدوثه، وطرق الإبلاغ.

يأتى البرنامج التدريبي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية، والمقرر انعقادها بمختلف محافظات الجمهورية.

جاء ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بتوضيح آلية مواجهة الغش التجاري، وضمان جودة وأمان وفاعلية المستحضرات الطبية المتداولة بسوق الدواء المصري.

الدواء دورة تدريبية إجراءات تراخيص سجل المستوردين مستودعات الوسطاء اشتراطات التخزين الجيد

مواد متعلقة

"الصحة" تُعلن حصول 7 مستشفيات تابعة للوزارة على جائزة منظمة الجلطة الدماغية

وصول 19 مصابًا فلسطينيًا من غزة للعلاج فى مصر

"الصحة": علاج 97.1% من قوائم الانتظار بالغربية خلال أكتوبر

"الصحة": كشف طبى ودعم نفسى للوافدين عبر معبر رفح بالحجر الصحى

الرعاية الصحية ومحافظ بورسعيد يدشنان خط الربط التفاعلي بالعاصمة الإدارية الجديدة

«الصحة» تنظم ورشة عمل حول الرسائل التوعوية الجديدة لرفع الوعي بالقضايا السكانية

الدواء المصرية تستقبل وفدًا من هيئة تنظيم الأدوية بالكونغو الديمقراطية

هيئة الدواء المصرية تشارك في الاجتماع النصف سنوي للمجلس التنسيقي الدولي بدولة التشيك

الأكثر قراءة

الأمم المتحدة: ارتفاع عدد الفلسطينيين الفارين إلى جنوب غزة بشكل حاد

أكبر فشل لإسرائيل.. قناة أمريكية تعلن عدد شهداء حماس منذ "طوفان الأقصى"

أصيب به نائب رئيس النادي الأهلي.. أعراض وأسباب نزيف المخ

"بتتبري من أبوكي".. رجاء حسين تروي علاقتها بالفنان حسين رياض

عاجل.. تقرير أمريكى: شركات الأقمار الصناعية حجبت الوصول لصور قطاع غزة من الفضاء

الكنيست الإسرائيلى يستبعد عزل نائبة عربية دافعت عن طوفان الأقصى.. فما السبب؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

جلال حمام

حساب العواقب.. حتمية تاريخية

علي سعدة

مصر.. الدرع والسند

حسين دعسة

هل تدخل "الحرب على غزة" مرحلة حرب الشوارع؟

خالد حريب

ملحمة الشاحنات المصرية لـ غزة

أحمد الصغير

دماء أطفال غزة تُسقط عن هؤلاء شرفهم!

إبراهيم داود

.. عن الذين يعرفون مصلحتك ومصلحة «اللى خلفوك»

وائل لطفي

إعادة إنتاج الجحيم

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

رافضًا وقف إطلاق النار.. نتنياهو يدعو سكان غزة إلى التحرك جنوبًا

"فوائد صحية".. كيف يقنع الإعلام الإسرائيلى جمهوره باستمرار الحرب فى غزة؟

30 يومًا من الحرب.. ما التحديات التى تواجهها إسرائيل؟