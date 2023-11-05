الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الدواء المصرية تستقبل وفدًا من هيئة تنظيم الأدوية بالكونغو الديمقراطية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل، اليوم، الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، وفدًا رفيعًا من جمهورية الكونغو الديمقراطية، برئاسة كريستيان نتومبا مدير عام هيئة تنظيم الأدوية بالكونغو الديمقراطية ACOREP، وبامي كازيلا رئيس غرفة التجارة والصناعة المصرية الكونغولية المشتركة، وممثلين عن سفارة جمهورية الكونغو الديمقراطية بالقاهرة.

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حضر الاجتماع من الجانب المصري الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الدواء، والدكتورة ألفت غراب رئيس مجلس إدارة مجموعة أكديما، وعدد من رؤساء مجالس إدارة شركات الأدوية المصرية.

مجال المستحضرات الطبية

تم خلال الاجتماع مناقشة آليات التفعيل للأطر التنفيذية الخاصة بمذكرة التعاون المشتركة في مجال المستحضرات الطبية مع وكالة تنظيم الأدوية بالكونغو الديمقراطية، والتي تم توقيعها خلال مشاركة رئيس هيئة الدواء المصرية في سبتمبر الماضي بالمعرض الأول لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية المصرية بالكونغو الديمقراطية Medical Exhibition of the Future in Congo DRC، وذلك بهدف تعظيم التكامل التجاري بين البلدين فيما يخص المستحضرات الدوائية؛ تمهيدًا لعقد الشراكات الاستراتيجية بين قطاع الصناعة الوطنية والجانب الكونغولي.

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جولة بالمعامل المرجعية والرقابية

وعقب الاجتماع تم اصطحاب الوفد لجولة بالمعامل المرجعية والرقابية بمقري العجوزة والمنصورية، حيث أشاد الوفد بالمستوى المتطور الذي تمتلكه معامل الهيئة، مما يعكس القدرات المميزة التي تمتلكها هيئة الدواء المصرية كسلطة رقابية، والذي يلقي بظلاله على ارتفاع مستوى الجودة التي تتمتع بها المستحضرات الدوائية المصرية.

جاء ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لدعم كل سبل التعاون مع أشقائها الأفارقة، والعمل على دعم نفاذ المستحضرات الدوائية المصرية بالأسواق الإفريقية، وكذا استثمار ريادتها الإقليمية والإفريقية في إطار حصولها على مختلف الاعتمادات الدولية التي تعكس ثقة العالم في المنظومة الرقابية بجمهورية مصر العربية.

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الدواء هيئة تنظيم الأدوية الكونغو أكديما شركات الأدوية المصرية

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