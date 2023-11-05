الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هيئة الدواء المصرية تشارك في الاجتماع النصف سنوي للمجلس التنسيقي الدولي بدولة التشيك

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

شارك وفد من هيئة الدواء المصرية برئاسة الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس الهيئة، في فاعليات الاجتماع النصف سنوي للمجلس التنسيقي الدولي (ICH) بمدينة براغ بدولة التشيك.

 ناقش الاجتماع وضع وتحديث القواعد الفنية العالمية المتبعة لضمان جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات الصيدلية، وذلك إلى جانب اجتماع البرنامج الدولي للسلطات التنظيمية، والذي تناول مستجدات العمل الرقابي والتنظيمي على المستوى الدولي بحضور كافة السلطات التنظيمية الدولية إلى جانب منظمة الصحة العالمية.

المجلس التنسيقي الدولي

ويتفرد المجلس التنسيقي الدولي بدور مهم في الجمع بين صناع الدواء والسلطات التنظيمية الوطنية؛ وذلك لتنسيق وتوحيد المفاهيم العلمية والمواصفات العالمية؛ للوصول إلى صناعة دواء آمن وفعال وذو جودة عالية، على أن تتحقق تلك الرؤية بالالتزام بالقواعد الفنية والعلمية التي يصدرها المجلس، ويتم التوافق عليها بإجماع الآراء.

جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على المشاركة في كافة الفعاليات والمنتديات الدولية؛ التي من شأنها دعم تطور الصناعة الوطنية، ومواكبة التطور والمستجدات الدولية، وتبادل الخبرات مع السلطات الرقابية بمختلف دول العالم.

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هيئة الدواء يشارك في مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية بالسعودية


وكان الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، قد شارك في فعاليات النسخة الخامسة لمؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية ٢٠٢٣، الذي عقد تحت شعار "نحو سلاسل إمداد مستدامة لتعزيز الاقتصاد الدائري"، بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية؛ برعاية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية، بهدف دعم سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية في المنطقة، وبحضور السيد بندر بن إبراهيم، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، والدكتور هشام بن سعد الجضعي، رئيس هيئة الغذاء والدواء السعودي.

وعلى هامش المؤتمر، شهد رئيس هيئة الدواء المصرية، توقيع عددًا من بروتوكولات التعاون بين شركة مدينة فارما السعودية ومجموعة من الشركات المصرية، وذلك لدعم التبادل التجاري والتكامل المشترك بين البلدين، وتعزيز نفاذ المستحضرات المصرية إلى السوق السعودي.

البروتوكولات الموقعة

وتتضمن البروتوكولات الموقعة، التعاون بين مدينة فارما السعودية، ومجموعة من الشركات المصرية، وهي شركة وادي النيل بنتا، جيبتو، فاركو للأدوية، الأندلس، روتابوجين، بيوميدل إيست، أورجانيكس، وماكيرز

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الدواء: الانتهاء من فعاليات البرنامج التدريبى المقدم لشركاء صناعة مستحضرات التجميل

وتم خلال المؤتمر عقد عدة جلسات حوارية لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بسلاسل الإمداد، مثل "أفضل الممارسات والحلول لبناء سلاسل التوريد المستدامة"، و"تعزيز التفكير التعاوني وتنمية القدرات"، و"التحديات المستقبلية في مجال سلاسل الإمداد وتمكين الحلول الشاملة".

 

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
الدواء هيئة الدواء المصرية التشيك المستحضرات الصيدلية مستجدات العمل الرقابي السلطات التنظيمية

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