الدواء: دورة تدريبية للصيادلة للتعريف بمأمونية المستلزمات الطبية

أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن فتح باب التسجيل في دورة تدريبية للتعريف بمأمونية المستلزمات الطبية.

وقالت إن الدورة تهدف إلى تعريف مسئولي يقظة المستلزمات باشتراطات تقديم الملفات لتقييمها من إدارة اليقظة في إطار التسجيل وإعادة التسجيل والموافقات الاستيرادية، وكذلك أنشطة وكيفية متابعة المستلزمات الطبية في السوق المصري في مرحلة ما بعد التسويق.

انعقاد الدورة التدريبية

وقالت إنه من المقرر بدء انعقاد الدورة التدريبية يوم الثلاثاء الموافق ١٤ نوفمبر٢٠٢٣ ولمدة ٣ أيام متتالية بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادى وعبر إحدى المنصات الإلكترونية.

وأشارت هيئة الدواء، إلى أن الدورة التدريبية مقدمة لممثلي اليقظة بشركات المستلزمات الطبية، لافتًا إلى الدورة التدريبية تبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة ونصف مساءً.

وقالت إن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأحد الموافق ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣، وسيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

المستحضرات الصيدلية الجنيسة

كما أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن فتح باب التسجيل في دورة تدريبية عن كيفية تطوير المستحضرات الصيدلية الجنيسة طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية والمجلس التنسيقي الدولي، لضمان الحصول على الاعتماد الدولي لملف الـprequalification من قبل منظمة الصحة العالمية، أو اعتماد EMA or FDA.

وأشارت إلى أن الدورة التدريبية إلى التعريف بكيفية تطوير المستحضرات الصيدلية الجنيسة بكفاءة طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وإرشادات المجلس التنسيقي الدولي، لضمان الحصول على الاعتماد الدولي من قبل منظمة الصحة العالمية، أو اعتماد EMA or FDA لملف الـCTD for prequalification.

ومن المقرر بدء انعقاد الدورة يوم الأحد الموافق ١٩ نوفمبر٢٠٢٣ ولمدة ٥ أيام منفصلة بمقر هيئة الدواء المصرية بالمنصورية.

وقالت إن الدورة التدريبية مقدمة لمندوبي التسجيل ومسئولي مراجعة ومراقبة الجودة والبحث والتطوير، وتبدأ الدورة من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساءً.

وأشارت إلى أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأربعاء الموافق ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣.

سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.