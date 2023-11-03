الرعاية الصحة.. خطة التطوير الاستراتيجي بشمال سيناء

منذ 10 أعوام أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطة كاملة لتطوير شمال سيناء، وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال زيارة للمحافظة، إنه خلال الخمس سنوات القادمة، سيتم صرف ٣٦٣ مليار جنيه لتفيد ٣٠٢ مشروع تنموي في شمال سيناء، مؤكدا أن من سيقوم بالعمل في هذه المشروعات أبناء سيناء، وذلك لتحسين مستوى المعيشة وجذب الاستثمارات.

وتستكمل الدولة التطوير الاستراتيجي بشمال سيناء لتطوير الرعاية الصحية، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية، وتشمل الخطة الكثير من المحاور الاساسية، لمعرفة التفاصيل شاهد الفيديو التالي.