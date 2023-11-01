الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير أمريكي: مصر لاعب رئيسي ومهم في الصراع بين "حماس" وإسرائيل

غزة
غزة

سلط تقرير نشره موقع "أي آر إينسايدر" الأمريكي، الضوء في خضم استمرار الصراع الناشب بين إسرائيل وحماس، على مصر، التي وصفها بالدولة ذات الأهمية التاريخية بالنسبة لقطاع غزة، وإنها لاعب رئيسي في معالجة الصراع المستمر.

وأشار التقرير، الذي نُشر على الموقع الأمريكي، اليوم الأربعاء، إلى أن مصر وسعت نطاق الدبلوماسية مع حماس في الماضي، لا سيما عندما سيطرت الحركة على غزة في عام 2007، كما عملت مصر كذلك كوسيط، وسهلت عمليات تبادل الأسرى ومفاوضات وقف إطلاق النار.

ولفت إلى أنه في الوقت الحاضر، تمتلك مصر نفوذا كبيرا في الصراع الدائر بين إسرائيل وحماس؛ فهي تسيطر على معبر رفح، الذي يمثل نقطة الدخول الرسمية الوحيدة إلى غزة التي لا تديرها إسرائيل.

وأوضح أن هذا المعبر يعد حيويًا لتوصيل المساعدات الدولية إلى غزة، لا سيما وأن المنطقة تواجه أزمة إنسانية طاحنة، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يكون معبر رفح بمثابة نقطة خروج للأمريكيين وغيرهم من الرعايا الأجانب الذين يقومون بإجلاء قطاع غزة أيضًا.

وفي السياق ذاته، سلط التقرير الضوء على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أكد خلالها رفضه نقل الفلسطينيين إلى سيناء، لما من شأنه أن يخلق مشكلة أمنية في شبه الجزيرة، ويحولها إلى نقطة انطلاق للهجمات.

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لطت الأضواء على مص إسرائيل وحماس غزة حماس تبادل الأسرى ومفاوضات الفلسطينيين

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