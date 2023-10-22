الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الدواء: الانتهاء من فعاليات البرنامج التدريبى المقدم لشركاء صناعة مستحضرات التجميل

برنامج تدريبى
برنامج تدريبى

أعلنت هيئة الدواء المصرية، اليوم، انتهاء فعاليات البرنامج التدريبي المقدم إلى شركاء الصناعة في مجال مستحضرات التجميل، والذي جاء تحت عنوان "مستحضرات التجميل من المعمل إلى المستهلك"، والمقدم من قبل الإدارة العامة للمعامل المرجعية، وذلك ضمن الدبلومة المهنية لصياغة وريادة أعمال مستحضرات التجميل المقدمة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور مدحت الغباشي، مستشار رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون المعامل الرقابية والمرجعية، والدكتور وائل ممدوح، الأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور عمرو شتا، المحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

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احتياجات السوق

تضمنت الفعاليات عرض مقدمة عن مستحضرات التجميل وأنواعها، وكيفية اختيارها وفقا لاحتياجات السوق، سواء من الجانب العلمي أو من جانب التسويق العملي داخل سوق مستحضرات التجميل، والتعريف بحدود الأمان، وكيفية استخدام قواعد البيانات العالمية، والدلائل التنظيمية والدلائل الاسترشادية العالمية والدلائل التنظيمية وفقا لهيئة الدواء المصرية، وأيضا تم عرض مقدمة عن التحليل الكيميائي والميكروبيولوجي لمستحضرات التجميل.

كما تضمن البرنامج جانبا عمليا داخل الإدارة العامة للمعامل المرجعية بمقر هيئة الدواء المصرية؛ للتعرف على الأجهزة المستخدمة، والاختبارات المطلوبة لتحليل مستحضرات التجميل.

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية نحو دعم وتوطين قطاع صناعة مستحضرات التجميل؛ وذلك من خلال برامج تدريبية وورش عمل عملية مستحدثة ومكثفة، معدة خصيصا طبقا لاحتياجات السوق، واطلاع المتدربين على أحدث المستجدات وآليات العمل والتحليل.

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دورة تدريبية

وفى سياق متصل أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في دورة تدريبية عن إدارة إشارات المأمونية. 
وتهدف الدورة التدريبية إلى التعريف بكيفية اكتشاف وتقييم إشارات المأمونية الناتجة عن مصادر متعددة وكيفية الإبلاغ عنها إلى الإدارة العامة لليقظة الصيدلية، بالإضافة إلى التعريف بقواعد MedDRA مع التطبيق العملي. 
ومن المقرر بدء انعقاد الدورة التدريبية يوم الأربعاء الموافق ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٣ ولمدة يومين متتاليين بمقر هيئة الدواء المصرية بالمنصورية. 
الدورة التدريبية مقدمة لممثلي اليقظة الصيدلية بشركات الأدوية.
آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الإثنين الموافق ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣.
يبدأ التدريب من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية والنصف مساءً.

برنامج تدريبى
برنامج تدريبى
الدواء البرنامج التدريبي مستحضرات التجميل هيئة الدواء المصرية الدبلومة المهنية

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