الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الدواء: انتهاء الدورة التدريبية الخاصة بإجراءات تراخيص وتجديد القيد في سجل المستوردين

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت هيئة الدواء المصرية، انتهاء الدورة التدريبية الخاصة بإجراءات تراخيص وتجديد القيد في سجل المستوردين ورخصة مستودعات الوسطاء واشتراطات التخزين الجيد بالمستودعات.

وقالت إنه تم خلال التدريب، التعريف بالاشتراطات الواجب توافرها بمستودعات الوسطاء، بالإضافة إلى التعريف بالمستندات والإجراءات المطلوبة لتراخيص أو إعادة ترخيص مستودعات الوسطاء بمختلف الأنشطة، وكذلك تعريف الشركات المستوردة بالإجراءات والمستندات المطلوبة للقيد في سجل المستوردين وإجراءات تجديد القيد.

محور التدريب

وتستهدف هيئة الدواء المصرية من تلك الدورات وورش العمل الاهتمام بمحور التدريب الذي يعد أحد أهم ركائز استراتيجية مصر لعام ٢٠٣٠ حيث تساعد في الارتقاء بمستوى الأداء من خلال التدريب على أحدث المعايير والتقنيات العلمية فى قطاع الدواء وهو ما يعود بالنفع على المواطن المصرى ويمكنه من الحصول على دواء يتمتع بأعلى درجات المأمونية والفاعلية والجودة العالية.

يأتي ذلك انطلاقًا من دور هيئة الدواء المصرية في تشجيع المبادرات الخاصة بتنمية الموارد البشرية والخاصة بتطوير أداء الشركات العاملة بقطاع الدواء.

بروتوكول تعاون

وفى سياق أخر التقى الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور ماتولي نكوبي، وزير مالية زيمبابوي، تناول الاجتماع تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين في كافة المجالات ذات الصلة بالمستحضرات الطبية، ومناقشة آليات دعم التبادل والتكامل التجاري بين البلدين فى مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية.

ناقش الجانبان جهود دعم نفاذ المستحضرات الطبية المصرية لدولة زيمبابوى، علاوة على مناقشة احتياجات وأولويات سوق الدواء بزيمبابوي في الفترة المقبلة، وتعميق الشراكة المصرية الزيمبابوية في قطاع المستحضرات والمستلزمات الطبية، وتفعيل التعاون الثنائي في قطاعات التدريب وتبادل الخبرات.

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وخلال الاجتماع، تم متابعة محققات ونتائج بروتوكول التعاون الموقع بين البلدين في مايو من العام الحالي، والذي تم تفعيل العمل بها في وقت قياسي من خلال إرسال أولى الشحنات في أغسطس الماضي، حيث تم  شحن ووصول عدد من شحنات الأدوية تتخطى ال ٢٠٠ طن، هذا بخلاف كمية تقديرية تصل إلى حوالي٢٠٠ طن فى مراحل الشحن، ومتوقع وصولها للأراضي الزيمبابوية خلال الفترة المقبلة، وقد أعرب السيد الدكتور نكوبي ماتولى عن سعادة بلاده بسرعة تواجد المستحضرات الطبية المصرية ذات الجودة العالية، وانعكاس ذلك الإيجابي على مجهودات دعم الصحة العامة للمواطنين بدولة زيمبابوى.

كما أشاد وزير مالية زيمبابوي بهذه البداية المشجعة والنتائج الإيجابية السريعة للتعاون بين الدولتين في المجال الدوائي، وأكد حرص دولة زيمبابوي على زيادة التبادل التجاري مع مصر على كافة الأصعدة؛ لما وجدوه من سرعة استجابة وجودة عالية للمنتجات المصرية، وأن ذلك يمثل حافزا لتنوع التبادل التجاري مع مصر، والعمل على تعميق العلاقات التجارية في كافة المجالات، ومنها المجال الزراعي.

 

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