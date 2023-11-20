الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الدواء: بدء فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بكيفية تصميم وتطوير المستحضرات الصيدلية المثيلة

دورة تدريبية
دورة تدريبية

أعلنت هيئة الدواء المصرية  بدء فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بالمستحضرات المثيلة، والتي جاءت تحت عنوان "كيفية تصميم وتطوير المستحضرات الصيدلية المثيلة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية والمجلس التنسيقي الدولي لضمان الحصول على الإعتماد الدولي من قبل منظمة الصحة العالمية / أو إعتماد EMA or FDA  لملف الـ prequalification، وسوف يستمر انعقاد الدورة خلال الفترة من الأحد ١٩ نوفمبر، على مدار خمسة أيام متفرقة، حتى الأحد ١٧ ديسمبر، البرنامج مقدم لممثلي الشركات والصيادلة بهيئة الدواء المصرية.

تطوير المستحضرات الصيدلية المثيلة

ويهدف البرنامج التدريبي إلى التعريف بكيفية تصميم وتطوير المستحضرات الصيدلية المثيلة بكفاءة؛ لضمان توفير مستحضرات ذات جودة وفاعلية عالية؛ مما يسهم في تسهيل عملية الإعتماد الدولي من منظمة الصحة العالمية.

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وتناقش الدورة التدريبية، كيفية إدارة مخاطر الجودة، والتطوير الدوائي للمستحضرات النهائية الجنيسة، وكذلك عملية التطوير الدوائي للمستحضرات النهائية المثيلة.

السمات الميكروبيولوجية

كما تناقش السمات الميكروبيولوجية ومدى توافقها، وتوصيف وحدود الشوائب وفقًا لتعريف المنتج الدوائي المرجعي والإرشادات الدولية، ودراسات نظام إغلاق الحاويات، وتوصيف حدود المواد القابلة للإرتشاح والإستخراج، وتطبيق الجودة عند التصميم في عمليات التطوير الدوائي.

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يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية التي تقدمها لصناع الدواء، ودعم الشركات المصرية في المضي قدمًا في مرحلة اعتماد المستحضرات الصيدلية مصرية الصنع لدى منظمة الصحة العالمية  (Prequalified products)، وزيادة عدد المستحضرات المصرية المعتمدة دوليًا ؛ مما يسهم في فتح أسواق التصدير الجديدة للمستحضرات الصيدلية المصرية.

وفى سياق أخر  شاركت، هيئة الدواء المصرية، برئاسة الدكتور تامر عصام رئيس الهيئة، في المؤتمر الدولي لكلية الصيدلة جامعة عين شمس في نسخته الثالثة، والذي يعقد على مدار يومين ١٩-٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣، بعنوان "الاستدامة والابتكار في البحوث الصيدلانية والصناعة"، وذلك بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار السيد رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس.

دورة تدريبية
دورة تدريبية
دورة تدريبية
دورة تدريبية
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