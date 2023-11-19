الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

دورة تدريبية حول القواعد التنظيمية للنشرات الطبية للأدوية البشرية

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن فتح باب التسجيل في دورة تدريبية حول القواعد التنظيمية للنشرات الطبية للأدوية البشرية، وتهدف الدورة التدريبية، إلى تسليط الضوء على متطلبات التقديم الأمثل للنشرات الطبية وأهم البنود الخاصة بتحضير النشرة بالشكل الأمثل ومتطلبات الإعداد الأمثل لمحتوى النشرة الطبية.

وقالت الهيئة إنه من المقرر بدء انعقاد الدورة التدريبية، يوم الثلاثاء 28 نوفمبر الجاري، ولمدة يومين متتالين بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي.

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 الدورة مقدمة لممثلي التسجيل بشركات الأدوية

وأشارت إلى أن الدورة التدريبية مقدمة لممثلي التسجيل بشركات الأدوية، حيث تبدأ الدورة التدريبية من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساءً.
وقالت إن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأحد 26 نوفمبر الجاري، وسيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

المشاركة في برنامج الممارسات القياسية لتصنيع اللقاحات

وفى سياق أخر، أعلنت هيئة الدواء المصرية انتهاء مشاركتها في البرنامج التدريبي الذي نظمه معهد اللقاحات الدولي، والذي جاء تحت عنوان "الممارسات القياسية لتصنيع اللقاحات وممارسات التصنيع الجيد"، والذي عقد بدولة كوريا الجنوبية.

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وخلال البرنامج التدريبي، تم مناقشة عدة موضوعات مهمة، وهي (المعايير الدولية لإدارة الجودة  الشاملة، المعايير الدولية للممارسة السريرية الجيدة، ممارسة التصنيع  الجيدة ويشمل جميع المحاور المطلوب إتقانها، الممارسة المعملية الجيدة، أساسيات السلامة الحيوية،  والممارسة الجيدة للمختبرات السريرية، السلامة والصحة المهنية).

جدير بالذكر أن معهد اللقاحات الدولي  نشأ في البداية كمبادرة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبدأ مهامه الرسمية كمنظمة دولية مستقلة في عام 1997 في سيول،  ويعمل المعهد على تطوير اللقاحات وإدخالها على وجه التحديد للأشخاص في البلاد النامية، مع التركيز على الأمراض المهملة التي تؤثر على هذه المناطق.

يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على تبادل سبل الدعم  والخبرات، وكذلك بناء كوادر بشرية متطورة وقادرة على التصدي لمستجدات سوق العمل.

الدواء دورة تدريبية لنشرات الطبية أدوية البشرية محتوى النشرة الطبية

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